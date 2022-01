«Baía de Lagos – Comida do Mar» é o título do novo livro sobre o prazer da gastronomia local editado pelo munícipio de Lagos.

A sessão de apresentação da mais recente edição da Câmara Municipal de Lagos intitulada «Baía de Lagos – Comida do Mar», está agendada par dia 27 de janeiro, às 17 horas, no Auditório do Edifício Paços do Concelho Séc. XXI.

Esta iniciativa editorial, integrada nas comemorações do 449.º Aniversário da Elevação de Lagos a Cidade, «pretende chamar a atenção para a singularidade do território de Lagos e para as potencialidades do seu património natural, cuja sustentabilidade importa preservar».

A obra é, segundo a autarquia, «uma homenagem a todos quantos no concelho mantêm viva essa atividade ancestral que é a pesca. Através de uma seleção de cerca de três dezenas de receitas, o livro procura, igualmente, despertar os sentidos dos leitores para o prazer da gastronomia com sabor a mar».

A apresentação será feita por Patrícia Borges e Nicolas Lemonnier, autores, respetivamente, do texto e da fotografia desta obra, editada em dois idiomas (Português e Inglês).

Estão previstas intervenções por parte de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve e de Louis Anjos, chef do restaurante Al SUD, distinguido com uma estrela Michelin.

O evento é de entrada livre, condicionado à lotação do Auditório e ao cumprimento das normas legais de acesso a eventos culturais e de natureza corporativa em vigor à data de realização da atividade.