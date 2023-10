Município de Albufeira e Direção Regional da Cultura visitam Castelo de Paderne

Município de Albufeira e Direção Regional da Cultura visitaram o Castelo de Paderne no âmbito dos Dias Europeus da Conservação e Restauro.

A visita ao Castelo de Paderne no âmbito dos Dias Europeus da Conservação e Restauro, organizada pelo município de Albufeira em parceria com a Direção Regional da Cultura do Algarve (DRCAlg), teve lugar a 12 de outubro, Dia do Património Imóvel.

A iniciativa levou até a um das mais emblemáticas edificações concelhias, o presidente a autarquia, José Carlos Rolo, e a diretora regional da Cultura do Algarve, Adriana Nogueira.

A visita orientada para a obra de conservação e restauro dos módulos de taipa almóada das muralhas do Castelo de Paderne, a qual está a ser realizada pela empresa In Situ – Conservação de Bens Culturais, Lda., ao abrigo de um protocolo de cooperação entre a DRCAlg e a Câmara Municipal de Albufeira, contando com financiamento do CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, possibilitou que se verificassem as melhorias no imóvel de modo a que se perpetuasse a história do concelho e, consequentemente, do país.

O Castelo de Paderne é um hisn, uma pequena fortificação rural hispano-muçulmana do período almóada (2ª metade do século XII e primeiras décadas do século XIII), cujas muralhas foram produzidas através de um único e já perdido processo construtivo: a taipa militar.

O processo consistia em amassaduras de terra local, acrescidas de inertes e estabilizadas com cal aérea, que eram compactadas, entre taipais, por apisoamento. O bloco ou módulo obtido, uma vez exposto a prolongada carbonatação, adquiriu a resistência de pedra com que chegou a nós.

José Carlos Rolo revelou que o município está empenhado na conservação e restauro deste que é um imóvel de grande relevância para o concelho. O Castelo de Paderne é um ex-libris de Albufeira, um Imóvel de Interesse Público, que faz parte da nossa identidade. É primordial preservar o património histórico, não só como forma de manter as nossas raízes, mas também para complementar a oferta turística com produtos culturais autênticos».

As soluções arquitetónicas, as características e singularidades deste monumento fazem do Castelo de Paderne um forte contributo para o conhecimento histórico e arqueológico», referiu Adriana Nogueira. A Diretora Regional da Cultura do Algarve sublinhou a importância deste Imóvel de Interesse Público, visto que é o melhor exemplar do país de uma edificação totalmente produzida com recursos a uma técnica de construção que já foi abandonada».

Esta iniciativa foi desencadeada pela ECCO – European Confederation of Conservator-Restorers Organisations e realiza-se anualmente em outubro, desde o Ano Europeu do Património Cultural (2018).

À semelhança do que acontece desde 2018, estão a ser encetadas por toda a Europa desde o passado dia 9 e até ao próximo dia 15, atividades com vista à promoção e divulgação de boas práticas de conservação e restauro na salvaguarda do património cultural Europeu.

Fotos: Rui Gregório/ CMA.