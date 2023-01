«A Gestão do Culto a Nossa Senhora da Piedade: a Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, entre 1806 e 1911» é o tema escolhido pelo historiador João Chagas Aleixo.

O Arquivo Municipal de Loulé Professor Joaquim Romero Magalhães apresenta no sábado, dia 21 de janeiro, às 15 horas, mais uma conferência integrada no ciclo «LOULÉ na linha do tempo».

«A Gestão do Culto a Nossa Senhora da Piedade: a Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, entre 1806 e 1911» é o tema que o historiador João Chagas Aleixo traz a este espaço cultural da cidade de Loulé.

Esta conferência irá discorrer pelo dia a dia da Mordomia de Nossa Senhora da Piedade, entre 1806 e 1911. E, dessa forma, tentará responder às seguintes questões: Quais os seus objetivos? Qual a evolução anual dos totais de receitas e despesas da Mordomia?

Qual a evolução anual das principais receitas e despesas ordinárias da Mordomia? Qual a evolução anual das principais receitas e despesas extraordinárias da Mordomia? Quais as principais obras realizadas, pela Mordomia, na ermida ao longo do século XIX? Como se preparava e organizava a Festa anual da Piedade? Como é que a Festa da Piedade evoluiu ao longo de Oitocentos?

Qual a dimensão da Festa da Piedade, em relação ao número de participação de fiéis, no contexto das maiores romarias de Norte a Sul do país ao longo do século XIX?

João Romero Chagas Aleixo é Doutor em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Venceu a 1.ª edição do Prémio Nacional de Investigação Professor Joaquim Romero Magalhães (2021) e ganhou uma Menção Honrosa na 1.ª edição do Prémio de Ensaio Histórico da Cidade de Faro (2019).