A terceira edição do Monfole – Encontro de Acordeão de Moncarapacho, realiza-se já este fim de semana, dias 3 e 4 de dezembro, no Pavilhão de Eventos.

Depois de dois anos sem se realizar devido à pandemia de COVID-19, o Pavilhão de Eventos, no Largo do Mercado Mensal, em Moncarapacho, volta a acolher a Feirinha de Natal, no próximo fim de semana, dias 3 e 4 de dezembro.

A nona edição do evento integra também o terceiro MonFole – Encontro de Acordeão de Moncarapacho. Com entrada livre, os eventos são organizados pela União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

Esta é a mais antiga e original Feirinha de Natal que se realiza no concelho de Olhão, abre ao público no sábado, às 16 horas, com cerca de meia centena de artesãos da região a expor e vender os seus produtos, num evento propício à compra de originais prendas para esta época festiva: artesanato, rendas, bolos, licores, confeitaria regional e brinquedos artesanais.

No sábado, dia 3 de dezembro, a animação começa às 17h30h está a cargo do Grupo de Cantares de Natal da Associação Cultural Fusetense, e às 21h30 terá início o terceiro MonFole – Encontro de Acordeão de Moncarapacho, que contará com as atuações dos acordeonistas Jorge Alves, Silvino Campos e Ricardo Alves.

No domingo, dia 4 de dezembro, há Mercado Mensal em espaço contíguo, pelo que o certame abre às 09h30.

Às 11h00, Toi Picoito sobe ao palco para recordar, com o saxofone, grandes músicas do mundo e a tarde começa com dança orientais com Raqs Tahira, e com os alunos da escola de dança Urban Xpression.

Antes do encerramento, às 17 horas, haverá um momento musical, com atuação do grupo «Dois Vizinhos» e da Escolinha do Helder.