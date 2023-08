Moncarapacho vive Carnaval de Verão já este sábado

Moncarapacho volta a viver a folia do seu Carnaval de Verão no sábado, dia 5 de agosto, às 21h30.

A Batalha das Flores tem início às 21h30 com o desfile de uma dezena de carros alegóricos e cerca de 350 foliões e no percurso traçado entre a Praça Major João Xavier de Castanheda (Largo da Junta de Freguesia) e a Praça da República (Largo da Igreja Matriz). Irá desfilar ainda um grupo de animadores, com palhaços e figuras em andas.

Os carros alegóricos são revestidos com pequenas flores de papel, uma marca distintiva do Carnaval de Moncarapacho, que lhe valem o cognome de Batalha das Flores.

As flores são concebidas pela população local, que também está envolvida na construção dos carros, conferindo ao evento um significado popular e pleno de autenticidade.

O Carnaval de Verão de Moncarapacho revive o carnaval mais antigo do Algarve, o de Moncarapacho, que este ano comemorou a 124ª edição.

De ano para ano o Carnaval de Verão de Moncarapacho tem atraído cada vez mais público e proporciona também aos imigrantes da freguesia e do concelho de Olhão, recordações de outros tempos.

Na Praça Major João Xavier de Castanheda (Largo da Junta de Freguesia), a festa prolonga-se depois do desfile, com a atuação de Miguel Simões, conhecido DJ e ex-locutor da Rádio Comercial e da M80.

Com entrada livre, a organização é da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e conta com o apoio do município de Olhão e com a colaboração da população.