Môce dum Cabréste celebra Dia Internacional do Riso em Castro Marim

Para comemorar o Dia Internacional do Riso, o projeto «Castro Marim (COM) Vida» convidou o humorista algarvio Môce dum Cabréste.

Para comemorar o Dia Internacional do Riso o projeto CLDS «Castro Marim (COM) Vida» preparou uma sessão diversificada. Um momento de terapia do riso, e, um espetáculo que promete arrancar gargalhadas com o humorista algarvio Môce dum Cabréste.

No Dia Internacional do Riso, 18 de janeiro, a Odiana através do projeto CLDS, e em estreita parceria com o município de Castro Marim, vão comemorar e fomentar as gargalhadas entre os seniores do concelho.

A iniciativa acontece na Biblioteca de Castro Marim, a partir das 14h30, com dois momentos distintos. A iniciar a jornada, e numa ótica de promoção do bem estar mental e emocional, uma sessão de risoterapia, gentilmente oferecida pela terapeuta Elisabete Laurindo. Esta sessão pretende o aumento da autoestima e da energia, ajuda no combate da depressão e ansiedade e melhora a imunidade.

Na segunda parte vem o momento das gargalhadas com o espetáculo «Môce dum Cabréste». Trata-se de Dário Guerreiro, um comediante algarvio que criou a personagem e ficou famoso devido aos seus vídeos cómicos no YouTube, tendo já passado para o palco as suas intervenções críticas e satíricas da realidade algarvia e nacional.

O objetivo desta iniciativa é comemorar o Dia Internacional do Riso, com o propósito de aumentar o nível de autoestima e o bem estar emocional, e, acima de tudo, desfrutarem com muitos sorrisos.

De modo a garantir e alargar a participação dos seniores residentes nas localidades serranas o Município de Castro Marim garante transporte para os idosos que pretendam participar na ação. A sessão é gratuita mas com inscrições obrigatórias nas instalações da Odiana ou através do telefone 281 531 171.

Esta é uma iniciativa do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», que surge no âmbito atividade nº 6, promovido pelo Município de Castro Marim e coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

Os interessados podem pedir mais informações por email (clds4g.castromarim@odiana.pt) telefone (281 531 171).