«Milhões a voar» livro sobre gastos públicos na TAP chega a Faro

«Milhões a voar» em Faro. Instituto +Liberdade apresenta livro que põe a nu as «mentiras que nos contaram sobre a TAP».

O Instituto +Liberdade apresenta esta terça-feira, dia 8 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Faro, às 17h30, na Biblioteca Municipal de Faro, o livro «Milhões a voar: as mentiras que nos contaram sobre a TAP».

A apresentação estará a cargo de Raquel Ponte, ex-jornalista, gestora e promotora de iniciativas de cidadanias, e José Carlos Vilhena Mesquita, historiador, autor e professor na Universidade do Algarve. Os autores, Carlos Guimarães Pinto e André Pinção Lucas, também vão estar presentes.

Esta apresentação surge numa altura em que está patente, também em Faro, a exposição «Memória: Totalitarismo na Europa». A exposição, dedicada aos regimes totalitários da Europa, pode ser visitada no Largo de Manuel Teixeira Gomes até dia 12 de fevereiro. O semanário barlavento é o parceiro media da exposição.

Em «Milhões a voar: as mentiras que nos contaram sobre a TAP», os autores desconstroem, um por um, «todos os argumentos que têm vindo a ser utilizados pelos demais responsáveis políticos para justificar a injeção de capital público na TAP. Este reforço significa um encargo de, no mínimo, cerca de 400 euros por português ou 800 euros por cada português trabalhador. A justificação que tem sido apresentada, para uma das maiores injeções de sempre do Estado numa empresa pública, foca-se, essencialmente, no caráter imprescindível da companhia aérea para a economia, para o emprego, para o turismo e até para a soberania nacional».

«Mas será mesmo assim? Seria mesmo um desastre para o país não injetar dinheiro dos contribuintes na TAP? Ou será que o desastre é avançar com a recapitalização? O que aconteceu noutros países que deixaram cair a sua companhia aérea de bandeira quando estava em circunstâncias semelhantes às da TAP?». Nesta obra, os autores fazem as contas em detalhe para demonstrar «se os argumentos utilizados pelos governantes correspondem com a realidade. Sem grande surpresa, os autores descobrem que toda a narrativa é desmentida pelos números e pelos factos».

«Há poucos assuntos na vida política portuguesa que tenham sido tratados com tanta opacidade como a injeção de dinheiro na TAP, o que é preocupante, porque nenhum país cresce a injetar dinheiro numa empresa falida”, defende Carlos Guimarães Pinto, diretor do +Liberdade e coautor do livro.

Sobre os autores

Carlos Guimarães Pinto é cofundador e Diretor Executivo do Instituto +Liberdade. Doutorado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, foi consultor de estratégia na área das Telecomunicações e Economia Digital. Trabalhou como consultor em mais de 20 países de 4 continentes e deu aulas de economia em várias universidades em Portugal e no estrangeiro. É comentador residente no Porto Canal e colunista dos jornais Eco, Jornal de Notícias e Defesa de Espinho. Foi presidente do partido Iniciativa Liberal, entre 2018 e 2019.

André Pinção Lucas é cofundador e Diretor de Informação e Análise do Instituto +Liberdade. Foi consultor estratégico na McKinsey & Company e liderou áreas de desenvolvimento comercial e análise de negócio na Sonae MC. Passou pela The Navigator Company, onde esteve envolvido em projetos transformacionais e já coliderou uma startup tecnológica. Tem publicado vários artigos de opinião, especialmente sobre economia e política. É formado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico (IST), com especialização nos ramos de Inteligência Artificial e Sistemas de Informação Empresariais.

Sobre o Instituto +Liberdade

O Instituto +Liberdade, fundado a 12 de Fevereiro de 2021, é uma organização sem fins lucrativos de cariz liberal, cuja missão é transmitir conhecimento sobre os principais pilares de uma sociedade livre baseada na liberdade individual, na liberdade política e na economia de mercado. Persegue o objetivo de melhorar a literacia financeira e económica no país, pois apenas com literacia económica e financeira poderemos aspirar a que as pessoas tomem decisões informadas, que fomentem o desenvolvimento económico individual e da sociedade como um todo. Nesse sentido, o Instituto +Liberdade dedica-se ao estudo de políticas públicas e à disponibilização de conhecimento e informação que permitam perceber melhor o seu alcance.