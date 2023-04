Miguel Esteves Cardoso ganha Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários APE/CML

Miguel Esteves Cardoso ganha Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários Associação Portuguesa de Escritores (APE)/ Câmara Municipal de Loulé (CML).

Um júri constituído por António Apolinário Lourenço, Carlos Albino Guerreiro e Maria de Lurdes Sampaio decidiu atribuir o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários APE/CML ao livro «Independente Demente», de Miguel Esteves Cardoso, editado pela Bertrand.

Na ata pode ler-se que Miguel Esteves Cardoso «inventou uma subespécie de crónicas, nas quais o humor e a autoironia são elementos estruturantes da reflexão, pessoal, social e política, sem que isso diminua o alcance e a eficácia do comentário e da sátira. Embora tenham sido publicadas há mais de trinta anos, no extinto semanário O Independente, as crónicas aqui reunidas eram inéditas em livro, e mantêm no fundamental uma inquietante atualidade e uma contagiante comicidade, dentro do consagrado princípio segundo o qual ridendo castigat mores».

O Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores com o patrocínio da Câmara Municipal de Loulé, destina-se a galardoar anualmente uma obra em Português, de autor português, publicada em livro e em primeira edição em Portugal, no ano de 2022.

Na presente edição, o valor monetário deste galardão para o autor distinguido é de 12 mil euros.

A cerimónia de entrega do prémio decorrerá no Dia do Município de Loulé, a 18 de maio.

O Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários distinguiu já os autores José Tolentino Mendonça, Rui Cardoso Martins, Mário Cláudio, Pedro Mexia, Mário de Carvalho, Lídia Jorge e José Eduardo Agualusa.