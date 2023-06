Mercado de Culturas à Luz das Velas de Lagoa regressa de 6 a 9 de julho

Lagoa recebe a 8.ª Edição do Mercado de Culturas à Luz das Velas, de 6 a 9 de julho. São esperados mais de 50 mil visitantes.

Lagoa volta a ser o epicentro do Mercado de Culturas à Luz das Velas, com a realização da oitava edição, onde terá como temática cultural as «Culturas e Rituais da Ibero-América».

O Convento de São José e as ruas circundantes, receberão, ao longo de quaTRO noites, mais de 50 mil visitantes, 60 artesãos, de várias culturas e religiões do mundo, que irão conviver em harmonia e mostrar aos milhares de visitantes as suas tradições, sabores e artes.

Este evento cultural de caraterísticas únicas pretende abranger a diversidade cultural e sonora da cultura Ibero-América do mundo. As músicas tradicionais de raiz estarão em destaque nos vários cenários do evento, com a presença dos grupos Son de Cuba (Cuba), Mariachi Mezcal (México), Lídia Brandão, Grupo Muzenza, Batucada Som Brasil (Brasil), Viento Nuevo (Equador), La Porteña Tango (Argentina) e o músico José Luís Pastor que irá interpretar as melodias da Península Ibérica, na época da Descoberta da América.

À semelhança das anteriores edições haverá diferentes espaços contemplativos que pretendem deleitar os visitantes. Para além disso, ao todo o evento terá sete zonas com mais de 40 símbolos desenhados com velas que pretendem dar a conhecer as religiões, tradições, gastronomia e mitologia das cultura Ibero-Americana, posicionados nas entradas e nos meandros do mercado, constituindo um espetáculo de enorme beleza visual.

A sala de exposições do Convento de São José irá receber uma exposição de fotografia denominada «(En)cantos do Brasil». Nesta mesma sala estará exposto um «Altar de Muertos» representativo do «Dia de Muertos» de México, dedicado a Frida Khalo.

Como é hábito neste evento cultural, a gastronomia representa um papel preponderante. Neste sentido, os claustros do Convento de São José irão converter-se num barzinho carioca com gastronomia brasileira. Fora deste bar haverá picanha no fogo, e outras especialidades gastronómicas.

O recinto do mercado abre portas pelas 19h00, encerra pelas 00h30 e as velas que constituem os símbolos, que atraem milhares de visitantes ao mercado, são acesas pelas 20h30. A entrada é gratuita e serão esperados mais de 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

Os parques de estacionamento disponíveis situam-se junto ao Auditório Municipal Carlos do Carmo, no terreno em frente à Escola Básica Jacinto Correia e no recinto doi Parque de Feiras e Exposições de Lagoa. Os parques de estacionamento são gratuitos.

«O Mercado de Culturas à Luz das Velas é um evento de rara beleza que tem atraído milhares de visitantes nas edições anteriores. Estou convicto que este ano será a melhor edição de sempre e convido todos e todas a visitarem Lagoa nestes dias», afirma Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.