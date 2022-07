Meera Nélia apresenta «Presença – Poemas & Manuscritos» em Loulé

Mais uma sessão de «Livros Abertos».

A Biblioteca Municipal de Loulé recebe amanhã, sexta-feira, dia 8 de julho, às 18h30, mais uma sessão de «Livros Abertos», desta vez com Meera Nélia, que apresentará o seu livro «Presença – Poemas & Manuscritos».

Meera Nélia, que é Nélia Bartolomeu Bernardo, nasceu a 2 de novembro de 1965 e, desde cedo, encontrou na poesia e na escrita «a forma mais autêntica de se expressar».

No desenrolar do seu percurso de vida, vários acontecimentos levaram-na a enveredar por um caminho de reflexão profunda sobre si própria e sobre as pertinentes questões existenciais.

Trabalha na área de desenvolvimento pessoal, como facilitadora de meditação, sessões de mantras, workshops, palestras e feng shui. É artesã e tem gosto acentuado pelo canto devocional. Define como «experiência mais intensa e transformadora da sua vida, a devoção e o ser mãe solteira», o que considera «uma bênção».

Sobre o livro, considera que «é importante partilharmos aquilo que fazemos com amor, aquilo que criamos com alegria, para que essa energia, que é tão poderosa, possa espalhar-se. Este livro não é um romance, nem uma narrativa de um tema específico, é sobre expressões de mim mesma, é confiar no leitor, ao ponto de o tornar num ouvinte, para aquilo que me vai na alma. Por isso, o desafio é ousar abrir o coração e deixar-me transparecer. Ao longo de poemas, versos e manuscritos, acontece o desfilar profundo daquilo que sou», refere.

A venda de livros será assegurada pela autora e haverá no decorrer da sessão um pequeno apontamento musical. A entrada é livre.