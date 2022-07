MARO abre ciclo de concertos no «Verão em Tavira»

Bilhetes têm um custo de 10 euros.

MARO, a mais recente vencedora do Festival RTP da Canção e representante de Portugal no Festival Eurovisão com o tema «Saudade, saudade», inaugura o palco do Parque do Palácio da Galeria, no dia 20 de julho, às 22h00.

Tendo ganho a atenção de nomes como Quincy Jones, Justin Timberlake, Jessie J, Tracy Chapman, Lennon Stella, The Paper Kites e de muitos outros em todo o mundo, a multi-instrumentista, vocalista, produtora e compositora tem mais de três milhões de streams no Spotify.

MARO iniciou-se profissionalmente com 24 anos. Só em 2018 lançou seis projetos de artistas, escritos e produzidos por ela. Após regressar de Boston, continuou com a sua banda de folk progressivo BAERD, na qual se mantém.

Em 2018, lançou o seu primeiro álbum a solo em três volumes: MARO, Vol. 1, 2 e 3. Após este trabalho, apresentou três projetos adicionais: um a solo e dois com colaborações de artistas. Mistake to Be Learned é o EP colaborativo de quatro músicas com o produtor americano BLANDA. Ainda no mesmo ano, a artista lançou o seu quinto projeto: MARO & Manuel. O sexto e último lançamento de MARO, em 2018, é um álbum a solo.

Recém-contratada para a lista de agenciamento de Quincy Jones, MARO «provou ser não apenas uma música verdadeira, mas também alguém que entende que a boa música não pode ser confinada a um género específico», segundo a organização.

Os ingressos para este espetáculo têm um custo de 10 euros e estarão à venda no stand de informações do Verão em Tavira, situado na Praça da Republica, diariamente, entre as 20h00 e as 23h00, ou na bilheteira do espetáculo, no dia. Podem ainda ser adquiridos no Palácio da Galeria, de terça-feira a sábado, durante o período de abertura ao público.