Março vai ser mês de Mulher em São Brás de Alportel

O município de São Brás de Alportel organiza mais programa de atividades que se intitula «Março, Mês de Mulher» e que pretende prestar homenagem a todas as mulheres, que têm vindo a lutar, através dos séculos, pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, por uma sociedade verdadeiramente mais inclusiva e mais justa.

A Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro convida a conhecer a exposição «Ecos de Mulher», com trabalhos de Ana Bannon que representam os vários humores, sentimentos e estados de espírito das mulheres, como forma de elevar cada uma na sua essência. Esta exposição está patente até 25 de março.

No domingo, dia 12, a Associação Casa-Museu José Pinto Contreiras, de Gorjões, apresenta a peça de teatro «As Mulheres do Alto», no São Brás CineTeatro Jaime Pinto, a partir das 15h00. Os bilhetes (no valor de 1,5€) estão à venda na Galeria Municipal e na bilheteira do Cineteatro no dia do espetáculo, a partir das 15h00.

A essência feminina celebra-se também com a sétima arte, com a proposta do CinemaLua para a segunda-feira, dia 20, a partir das 19h15, no São Brás CineTeatro Jaime Pinto com a película: «Nós Duas».

No dia 26, a edição de março do Ciclo de Passeios Natureza «O Passado Convida» que integra o ciclo de Passeios convida a conhecer melhor a vida e obra de Virgínia Passos, uma das ilustres figuras da cultura são-brasense.

O programa são-brasense de comemorações do Dia Internacional da Mulher termina a 31 de março, na Biblioteca Municipal cujo Clube de Leitura irá debruçar-se sobre a obra do escritor japonês Tashikazu Kawaguchi: «Antes que o café arrefeça». Uma obra que acompanha a vida de quatro mulheres que recordam momentos determinantes das suas vidas.

Como é já tradição do município, este Dia é também marcado pelo lançamento de um marcador comemorativo, com uma mensagem do presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, neste Dia Internacional da Mulher.

«Nesta data histórica é dia de reflexão sobre o papel da mulher na nossa sociedade, sem esquecer os sacrifícios do passado em prol da igualdade de direitos, mas com esperança de um presente mais consciente e respeitador da condição humana e do Ser Mulher. O atual contexto de conflito armado na Europa mostra-nos um dos principais poderes da MULHER: a capacidade de superar limites e amar nos contextos mais difíceis. Verdadeiras heroínas… guerreiras anónimas do mundo real, que cruzam fronteiras, deixam familiares e bens materiais, levando consigo apenas os seus bens mais preciosos, os filhos e os mais vulneráveis. Mas muitas outras batalhas invisíveis se travam diariamente, dentro e fora de casa. Mulheres mães, filhas, netas, esposas, trabalhadoras exímias nas mais diversas áreas de intervenção, que perante as dificuldades impostas por múltiplos fatores continuam a lutar e a dar rosto ao amor. É premente investir na mudança interior das novas gerações, incutir valores humanistas, de solidariedade e acima de tudo dignidade humana. As questões da paridade de género e direitos humanos, transversais a todos os estratos sociais, são temas que implicam um esforço coletivo, porque um futuro melhor só será possível de mãos dadas. A igualdade fortalece-se através da união e do amor; renova-se através da liberdade de cada ser humano escolher o seu percurso e mede-se na aceitação da diferença, uma diferença que enriquece e completa o ser humano. Feliz Dia da Mulher», deseja Vítor Guerreiro.