Março Jovem regressa sob chancela do município de Portimão

A 25.ª edição do Março Jovem movimenta o associativismo local, ensino e entidades ligadas à ação social, saúde, cultura e desporto, sob chancela do município de Portimão.

Como vem sendo habitual, a 25.ª edição do Março Jovem movimenta o associativismo local, os estabelecimentos de ensino e formação profissional e as entidades ligadas à ação social, saúde, cultura e desporto, sob chancela do município de Portimão.

Sob o sugestivo mote «Bora lá!», a edição deste ano do Março Jovem promete a dinâmica de sempre, através de um sem-número de atividades inclusivas e inspiradoras, distribuídas por um mês intenso e pensadas para agradar a todos.

Em 25.ª edição, este projeto da Câmara Municipal de Portimão alia a música, o desporto, o teatro, a arte urbana, a proteção civil, o voluntariado, o empreendedorismo, a prevenção de comportamentos de risco, o património cultural, e o ambiente, entre muitas outras vertentes, contando para o efeito com o empenho das 65 instituições que integram o núcleo organizativo, composto por associações juvenis, clubes desportivos e coletividades recreativas e culturais, estabelecimentos de ensino e formação profissional, entidades ligadas à ação social e à saúde.

A festa de abertura está marcada para 1 de março no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, entre as 10h30 e as 13h00, com animação musical a cargo dos alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz da EB/S da Bemposta e a atuação do grupo de dança RitmoCrew.

Ponto alto do dia será a palestra motivacional sobre gestão do tempo, intitulada «Like a Boss!» e dirigida especialmente a alunos do ensino secundário, profissional e universitário, e ao público em geral, a cargo de André Nobre Duarte, jovem empreendedor que criou o Instituto Virtus.

Formado em psicologia e especializado na área da produtividade, André Duarte desenvolveu um forte modelo mental, direcionado para a execução consciente, tendo como maior objetivo guiar jovens e adultos a serem pessoas mais produtivas no dia a dia, de forma a terem mais tempo para fazer o que realmente interessa.

Uma das novidades da edição de 2023 é a palestra sobre «Segurança na utilização da Internet» que se realizará a partir das 10h30 do dia 2 na Escola EB Eng.º Nuno Mergulhão, organizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária.

O objetivo da ação passa por sensibilizar os jovens para comportamentos decorrentes da utilização da Internet de forma indevida ou pouco segura, destinando-se aos alunos do 7º ano daquele estabelecimento de ensino.

No âmbito do coaching e das palestras motivacionais, o programa do Março Jovem inclui três ações, a primeira das quais entre as 10h00 e as 11h30 do dia 3, quando Veríssimo Silva falar na Escola EB Prof. José Buísel sobre «A realidade de um sonho».

O palestrante é treinador de guarda-redes no Grupo Desportivo de Lagoa e aluno da licenciatura em Ciências do Desporto no ISMAT em Portimão. Ex-atleta do SC Braga e do Rio Ave FC, chegou a participar nos trabalhos da seleção nacional de futebol e propõe-se partilhar a sua experiência e as pressões psicológicas vividas ao longo desse percurso desportivo.

Para o dia 7 foram agendadas na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes duas palestras motivacionais sob o tema «Do sonho à profissão», a primeira com a bailarina Laura Abel (10h00 às 11h30) e a segunda com o músico Pedro Pinto (14h30 às 16h00), que falarão sobre as suas inspiradoras histórias de vida, em busca de um sonho.

Meio ambiente na ordem do dia

Os microplásticos e o lixo no mar dominarão as atenções no dia 4, com atividade de limpeza de praia em dois períodos (10h00 e 15h00) abertos a jovens e suas famílias, que poderão recolher e monitorizar o lixo plástico na Praia de Alvor, no sentido de perceberem a gravidade deste problema e tomarem decisões mais amigas da natureza, numa organização d’A Rocha – Associação Cristã de Estudos e Defesa do Ambiente.

À noite, o TEMPO recebe a partir das 21h00 o espetáculo «Janela Aberta ao Vivo», de Miguel Luz, que apresenta a versão ao vivo do seu podcast semanal, um dos mais ouvidos no país, sendo a entrada gratuita mediante levantamento prévio de ingressos na bilheteira do Teatro Municipal de Portimão.

Criativo português que sente uma necessidade intrínseca de conceber coisas e de as partilhar com o mundo, Miguel Luz é músico e influencer digital, com uma presença muito reconhecida nas redes sociais, entre outras facetas artísticas.

No que diz respeito à música, destaque para o concurso «Battle of the Bands 2023» que tem entrada livre e cujas três eliminatórias decorrerão a partir das 21h00 de 4, 11 e 18 de março no Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha, sob organização da Associação Cultural Marginália.

A grande final do concurso está agendada para o dia 25 com a participação das bandas vencedoras em cada eliminatória, que se habilitam a um prémio monetário de 2500 euros e gravação de originais no Ilargia Recording Studio.

Como vem sendo regra nos últimos anos, também este Março Jovem contribuirá para o embelezamento urbano da cidade, na forma da pintura mural que a artista plástica Patrícia Mariano irá conceber entre 6 e 17 de março na fachada de um prédio situado na Praça da República.

A arte surreal e enigmática de Patrícia pode ser encontrada nas mais diversas paredes e galerias do país, sendo este seu novo projeto uma organização do LAC – Laboratório de Atividades Criativas, Associação Cultural.

Jovens de todo o país participam no Campeonato das Profissões

Referência particular para o 45.º WorldSkills Portugal – Campeonato Nacional das Profissões, que terá lugar de 8 a 10 de março no Portimão Arena e que trará à cidade 357 jovens com altas qualificações, para competirem em provas que simulam situações reais de trabalho.

Considerado o maior evento do país ao nível da educação e formação, a competição atrairá formandos com idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos e que frequentam ou concluíram um percurso de qualificação na sua área de formação profissional.

Outra das propostas inovadoras será o espetáculo contos eróticos, marcado para as 21h00 de 10 de março na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, dinamizado pela narradora Cláudia Fonseca e pelo músico João Paulo Oliveira.

Na ocasião, os jovens serão surpreendidos com contos eróticos amorosos, contos de amor erotizados, indecências em prosa e verso, contadas e cantadas… histórias de vida bem temperadas com ervas e especiarias, em noites cheias de alegria e sensualidade.

O desporto dominará as atenções nos dias 11 e 12 de março, por conta das primeira e segunda rondas da Taça de Portugal BMX Race 2023, marcadas para o Parque da Juventude de Portimão, através da conjugação de sinergias entre o Clube Bicross de Portimão e a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Às 10h00 do dia 14, os alunos da Escola EB/S da Bemposta poderão assistir a uma ação que junta teatro cómico e workshop sobre desigualdade de género com uma sessão sobre violência doméstica e no namoro, sob o título «Suzete faz Frete», pela artista e formadora Sílvia Abreu, numa organização conjunta entre a Associação Tocar n´Alma e o Município de Portimão.

A Suzete é uma mulher como tantas outras, que trabalha, tem família e tem sonhos. Mulher da limpeza, com o sonho de ser cantora, propõe e conduz a uma reflexão e diálogo sobre temas muitas vezes tabu, que aborda com naturalidade, suscitando empatia e a vontade de ajudar a ser livre e viver o seu sonho.

A importância social do voluntariado

O dia 15 de março será pautado pelo V Encontro de Voluntariado e Associativismo, o único do género destinado aos jovens, que poderão contactar e conhecer melhor a realidade e missão das organizações existentes no concelho e na região, decorrendo no auditório do Museu de Portimão.

Na mesma data ocorrerá a partir das 16h30 na Biblioteca Municipal de Portimão a ação de formação «Como escolher um curso do Ensino Secundário com o apoio da Ciência dos Dados?», dirigida a profissionais de educação, no sentido de os capacitar para intervir junto dos jovens nas questões de orientação escolar e vocacional.

Mais um dia cheio de boas propostas, 18 de março terá o workshop de parkour intitulado «Parkids», com duas sessões no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, a partir das 9h00, destinado a ensinar movimentos básicos em segurança e dirigido a maiores de 12 anos, com organização do Parkour Algarve.

O programa segue com a inauguração do Skate Parque da Casa das Artes, onde das 10h00 às 17h00 se realizará o «Skate Contest Portimão 2023» para iniciados e amadores, aberto a crianças, jovens e adultos dos 8 aos 45 anos, numa iniciativa de entrada livre a cargo do Clube Bicross de Portimão.

Para 18 (21h30) e 19 de março (16h00) estão agendados no auditório do Museu de Portimão dois espetáculos inspirados nos 10 anos do grupo de comédia Giletes d’Aço. A entrada é gratuita, mediante levantamento prévio de ingresso na receção do Museu, a partir do dia 10.

Seguindo a vertente da iniciativa «Microplásticos e lixo no mar» efetuada no dia 4, terá também lugar a 22 de março na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes (10h30 às 12h00) a palestra «Alterações Climáticas» a cargo de Susana Marreiros (AMAL – Associação de Municípios do Algarve), licenciada em Engenharia Biofísica e mestre em Ecologia e Gestão Ambiental.

Um dos mais populares eventos do Março Jovem, o Concurso Miss e Mister Inter-Escolas estará de volta a partir das 21h00 de 25 de março no Portimão Arena, sob organização das Associações de Estudantes das Escolas Secundárias Manuel Teixeira Gomes e Poeta António Aleixo, com a entrada no valor de 5 euros.

Neste dia também justifica realce a segunda edição do «Arade Clássico», com demonstrações de longboard, live shaping, comida, bebida, concertos e projeção de vídeos, junto à Área Desportiva da Praia da Rocha, numa organização do Portimão Surf Clube.

Sensibilizar para a proteção civil

O Março Jovem 2023 vai igualmente ser caracterizado por várias ações de sensibilização para a Proteção Civil nos estabelecimentos de ensino, nas quais estarão em evidência o Programa Municipal «A Escola e os Riscos… Preparar para Proteger» e temas como o suporte básico de vida, o que fazer em caso de emergência, a defesa da floresta contra incêndios, ou como pedir socorro, entre outros.

Na mesma componente, são de reter dois momentos: no dia 15 de março terá lugar na EB Júdice Fialho um exercício de incêndio em infraestrutura escolar, enquanto no dia 31 a EB Prof. José Buísel será palco de um exercício de danos em infraestrutura escolar devido a sismo, ambos com evacuação das referidas escolas e utilização de meios reais.

A enriquecer esta panóplia de eventos, merecem destaque à parte os programas especiais dinamizados pelas escolas no âmbito do Março Jovem 2023, essencialmente dedicados aos seus alunos assim como à comunidade estudantil em geral, de onde se demarcam o Pólo de Portimão da Universidade do Algarve, o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, a DUAL, a Escola de Hotelaria e Turismo – Polo de Portimão e o Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Haverá ainda várias exposições, a cargo de diversas entidades e sobre áreas como os trabalhos manuais, a fotografia e a banda desenhada, bem como bastantes propostas desportivas, proporcionando um mês cheio de atividades físicas gratuitas em todos os equipamentos municipais, assim como no Villa Prana, que se associa ao evento.

Todo este vasto e diversificado conjunto de desafios à participação poderá ser consultado aqui.