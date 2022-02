Março Jovem assinala Ano Europeu da Juventude 2022 em Portimão

Março Jovem regressa à normalidade com mais de uma centena de propostas e assinala o Ano Europeu da Juventude 2022 em Portimão.

No Ano Europeu da Juventude, o Março Jovem regressa à rua com a dinâmica que caracteriza este projeto da Câmara Municipal de Portimão, propondo uma centena de atividades, muitas delas presenciais e distribuídas por um mês intenso.

No respeito pelas normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta 24ª edição propõe um programa inclusivo e inspirador, que alia a música, o desporto, o teatro, a dança, a arte urbana, a proteção civil, o voluntariado, o empreendedorismo, a prevenção de comportamentos de risco, o património cultural, o ambiente e os costumes e tradições.

O programa conta com o empenho das 50 instituições que integram o núcleo organizativo, composto por associações juvenis, clubes desportivos e coletividades recreativas e culturais, estabelecimentos de ensino e formação profissional, entidades ligadas à ação social e à saúde.

A festa de abertura está marcada para 3 de março, a partir das 15h00, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, onde atuará o Quarteto de Saxofones da Academia de Música de Portimão, a que se segue um sketch do espetáculo «Cabeças no Ar» pelos alunos do Curso Profissional de Intérprete Ator/Atriz da Escola Básica e Secundária da Bemposta, bem como a atuação do Grupo Avançado de Dança Contemporânea da Escola Municipal de Dança.

Pelas 15h30, o professor doutor Jorge Sequeira será o orador da palestra «Dar ao Pedal», dirigida a jovens do ensino secundário, profissional e universitário, formandos do Instituto do Emprego e Formação Profissional e membros do Conselho Municipal de Juventude e núcleo organizativo do Março Jovem.

Reconhecido como um dos mais influentes Keynote Speakers nacionais, Jorge Sequeira proferiu ao longo dos últimos 20 anos mais de mil palestras motivacionais, principalmente no contexto empresarial, encerrando este evento de abertura com a atuação do DJ Divinius, por volta das 17h00, a partir do Jardim 1º de Dezembro.

Prata da casa aos microfones

Outro momento imperdível na edição deste ano acontecerá no Portimão Arena pelas 21h00 de 12 de março, com a atuação de João Leote e Edmundo Inácio, os dois portimonenses finalistas do concurso televisivo The Voice Portugal.

Ainda no âmbito dos eventos musicais, a principal inovação será o Concurso de Fado Amador nas categorias juvenil (crianças e jovens até aos 16 anos inclusive) e sénior (jovens e adultos a partir dos 17 anos), com eliminatórias no dia 13 de março (16h00 no Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense) e no dia 27 (16h00 no Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha), realizando-se a final no TEMPO, a partir das 21h00 de 2 de abril.

Também no que diz respeito à música, as expetativas centram-se na Battle of the Bands Marginália 2022, cujas eliminatórias acontecerão a 5, 12 e 19 de março, pelas 21h30, nas instalações do Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha, onde a final reunirá as três melhores bandas no dia 26, à mesma hora.

Do vasto programa merecem igualmente realce especial as atividades musicais e workshops de música dinamizados pelo Agrupamento de Escolas de Bemposta e Academia de Música de Portimão, que incluem vários estilos e instrumentos musicais.

Empreendedorismo e formação profissional

Ao nível do empreendedorismo, as atenções incidem na iniciativa online Instagram Live StartUp Portimão, com a participação de jovens empreendedores e a efetuar nos dias 9, 16, 23 e 30 de março, a que se junta a 25 deste mês o Dia Aberto da StartUp Portimão, sendo todas estas ações da responsabilidade da incubadora de empresas do Município.

Por sua vez, o Campus de Portimão da Universidade do Algarve promoverá ao longo do mês diversos webinares e palestras online sobre as perspectivas que se apresentam aos jovens para o seu futuro imediato, na conciliação entre os estudos e as saídas profissionais.

A Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão é outro dos estabelecimentos de ensino que se associa a esta preocupação, ao propor algumas palestras e workshops temáticos, o mesmo sucedendo com o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, sediado na cidade.

Por outro lado, entre as 14h30 e as 18h30 de 19 de março, as instalações da Associação MODO, localizadas no Sítio dos Palheiros, receberão o arranque da iniciativa Matiné D’Engenhos, composta por oficinas de criações inventivas espontâneas com reaproveitamento de materiais rolantes, eólicos, flutuantes, etc, sob coordenação de Karl Own.

Em março sob o tema «Engenhos de Pontaria», o objetivo do projeto é lançar mensalmente um novo desafio, no qual os participantes desenvolverão as suas ideias pessoais, orientados por vários coordenadores.

Terra de desportos e desportistas

Melhor Cidade Europeia do Desporto 2019, Portimão continua a honrar os seus pergaminhos e o Março Jovem está repleto de atividades desportivas para os mais novos, disponibilizando ao mesmo tempo os equipamentos municipais a quem deseje participar nas aulas agendadas e que se destinam a utentes de todas as idades.

Já a Gala do Desporto – Homenagem aos Campeões Portimonenses da Época Desportiva 2020/2021, que se costuma realizar em dezembro, foi adiada para 13 de março devido a questões relacionadas com a pandemia, e terá lugar a partir das 16h00 no TEMPO.

Cidade aberta a todas as práticas desportivas, o Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão recebe a 6 de março o «Parkids», um workshop de parkour destinado a jovens a partir dos 12 anos e que representa uma das novidades deste ano.

Eventos para todos os gostos

Entre as sugestões fora da caixa, também é de apontar na agenda o espetáculo de Stand Up que o Grupo Giletes D’Aço promove a partir das 21h00 de 16 de março no TEMPO, onde desafiará o público a fazer uma alucinante viagem pelas várias fases da vida de um casal, tendo como ponto de partida o homem.

No dia seguinte, a grande proposta será a ação de sensibilização «Jovens em Luta pela Igualdade», com Sofia Jesus e Catarina Borges, responsáveis pelo projeto «Mulher para Mulher» e representantes da Rede de Jovens pela igualdade, organismo que pela primeira vez se associa ao Março Jovem.

A sessão, marcada para as 18h30 no Pavilhão Desportivo da Boavista, dirige-se a associações juvenis e de estudantes/académicas, grupos informais de jovens, Conselho Municipal de Juventude, rede de parceiros locais e comunidade juvenil.

Como este é o mês da proteção civil, cujo Dia Internacional se celebra a 1 de março, o Serviço Municipal de Proteção Civil preparou o seguinte conjunto de webinares: 8 de março (15h00) – «A Proteção Civil e a COVID-19», durante o qual serão partilhadas as áreas de intervenção com maior destaque, desde o apoio à saúde pública e na área da vacinação, às ações de descontaminação e todo o apoio logístico e técnico que tem sido necessário; 15 de março (15h00) – «A Floresta e a sua preservação», com foco na defesa florestal contra incêndios e na importância dos jovens na preservação dos ecossistemas naturais do concelho; 29 de março (15h00) – «Portimão e os Riscos», sobre os perigos tecnológicos e naturais que podem afetar Portimão, quais os de maior impacto e os que suscitam mais preocupação e como se poderá agir para ajudar a minimizá-los.

Na mesma linha, o IV Encontro de Voluntariado e Associativismo decorrerá ao longo do dia 31 de março no auditório do Museu de Portimão, sob o mote “Ajuda a Construir” e destina-se aos alunos do 8º e 9º anos de escolaridade, ensino secundário, profissional e universitário.

Arte urbana e fotografia

No âmbito das intervenções artísticas, há a salientar a pintura de mural que a artista portimonense Jéssica Martins fará entre 5 e 9 de março num posto de transformação e distribuição de energia situado no início da Avenida 25 de Abril, bem como o mural de azulejos a cargo do artista local Renato Guerreiro, que se concretizará de 14 a 31 de março na zona ribeirinha de Portimão, junto à antiga lota, assim como o mural que o artista João Domingos (BIGOD) vai pintar entre 16 e 20 de março num prédio urbano da Rua Carlos da Maia, junto à Praça 1º de Maio.

Enquanto a intervenção artística do BIGOD será organizada pelo LAC – Laboratório de Atividades Criativas, Associação Cultural, as outras duas serão da responsabilidade dos dois artistas portimonenses, suportando o Município de Portimão todos os encargos inerentes a estas três atividades.

A nível de exposições, a fotografia dominará o centro das atenções, nomeadamente com a realização de duas mostras pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Fotografia da Escola Profissional Gil Eanes, ambas entre 2 e 31 de março, a saber: exposição fotográfica «Via Crucis» na Alameda da República e exposição coletiva no Centro Comercial Aqua.

Quase em paralelo, a Casa Manuel Teixeira Gomes acolhe entre 8 e 31 de março duas interessantes mostras fotográficas, organizadas pela Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude.

A primeira intitula-se «Raio-X» e reúne trabalhos de Tomás Silva, que pretende transmitir o seu ponto de vista em relação à sociedade atual, na qual as pessoas são etiquetadas por rótulos, muitas vezes incorretos.

Quanto à exposição «Auction», de João Melo (Glantosz), expressa uma crítica ao pensamento individualista e ignorante que, na perspectiva do fotógrafo, existe na sociedade portuguesa e em que não é possível compreender o “outro” até estar no seu lugar.

Concurso de beleza e encontro de tunas

Um dos mais populares eventos do Março Jovem, o Concurso Miss e Mister Inter-Escolas está de volta nesta edição e decorrerá a partir das 21h00 de 19 de março no Portimão Arena, sob organização das Associações de Estudantes das Escolas Secundárias Manuel Teixeira Gomes e Poeta António Aleixo.

Por fim, porque o desassossego e a irreverência juvenil são uma constante, a passagem de testemunho para o mês seguinte ocorrerá no dia 2 de abril, a partir das 16h00, quando o Março Jovem encerrar em beleza através do 5º Ecos do Arade – Encontro de Tunas Académicas, marcado para o auditório da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, numa organização conjunta entre a TunaBebes, a Portimão U e a Associação Académica da Universidade do Algarve.

Ano Europeu da Juventude 2022

A energia em movimento canalizada no 24º Março Jovem ganha maior relevância pelo facto de o Conselho e o Parlamento Europeu terem proclamado 2022 como Ano Europeu da Juventude, na sequência do período pandémico, particularmente difícil para os mais novos, confrontados com o encerramento de escolas, impedidos de prosseguir as suas atividades de lazer e privados do convívio com os amigos.

Nesse sentido, grande parte das iniciativas do Março Jovem 2022 visam estimular a troca de ideias que permita encontrar respostas para as dificuldades sentidas pela juventude, cimentando a sua esperança e confiança no presente e no futuro.

À semelhança das edições anteriores, trata-se de um evento criado e alimentado com atividades provenientes das instituições e associações juvenis e dos próprios jovens, mas também aberto aos encarregados de educação e a pessoas de outras faixas etárias, dos miúdos aos mais graúdos, podendo o programa detalhado ser consultado, em breve, aqui.