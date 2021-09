MAR Shopping Algarve valoriza artes circenses com workshops gratuitos

O MAR Shopping Algarve vai acolher uma iniciativa inovadora sobre artes circenses, no dia 4 de setembro.

A ação, que se materializará em três workshops gratuitos, resulta de uma parceria com a Iluminarte, Academia de artes circenses e teatro, em Loulé e em parceria com a Unidade Sócio-Ocupacional para adolescentes (USO-IA) da ASMAL, Associação de saúde mental do Algarve, que será de participação gratuita e limitada.

Os workshops serão conduzidos por profissionais, com recurso a alguns objetos que fazem parte do imaginário circense, tais como pinos, arcos, massas, bolas, entre outros, e terão uma duração de 30 minutos cada um. Limitados a 10 pessoas por workshop, o objetivo é aproximar os participantes do universo do circo e do malabarismo, através da consciencialização e reconhecimento dos profissionais da arte circense.

Por outro lado, pretende-se também dar palco à inclusão social e à importância da arte e da cultura na comunidade, através da união das três entidades envolvidas, MAR Shopping Algarve, ASMAL e Iluminarte, no desenvolvimento de uma iniciativa que valoriza a ligação destes territórios.

A Academia IluminArte, que nos últimos anos estendeu a sua zona de intervenção para um nível artístico-social, contribuirá com o seu know-how e com a equipa artística responsável pela formação, enquanto a ASMAL alia-se a esta iniciativa com o objetivo de maximizar a importância da arte nas capacidades cognitivas e físicas dos utentes, como uma área a explorar ou como via profissional.

O foco destes workshops estará dividido em quatro vertentes: arte circense como via profissional; arte circense acessível a todos; Arte circense – uma atividade, uma experiência em família e, por fim, arte circense – diversão para todas as idades com necessidades especiais, um espaço onde podem brincar e integrar-se.

Ana Antunes, diretora-geral do centro comercial refere que «o MAR Shopping Algarve é o palco ideal para valorizar o melhor que as associações locais fazem. Neste caso temos um casamento muito feliz entre a cultura circense, que faz parte do imaginário de todos nós, com a inclusão social, nomeadamente com os programas muito inovadores desenvolvidos pela ASMAL».

«Continuaremos a estar atentos e a dar palco a iniciativas tão enriquecedoras que projetam o Algarve, através de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), academias e outras entidades culturais e sociais», garante a responsável.

Os workshops vão realizar-se na parte exterior do MAR Shopping Algarve e as inscrições são feitas no balcão de informações do centro ou através do número de telefone ou Whatsapp disponíveis no site do centro.