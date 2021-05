MAR Shopping Algarve vai oferecer 500 bilhetes de cinema por dia

Para apoiar o cinema e promover a cultura, o centro comercial da Ingka Centres em Loulé vai oferecer 500 bilhetes de cinema por dia no MAR Shopping Algarve, numa campanha que decorre de 24 de maio a 4 de junho.

O cinema é uma das atividades cujo regresso era mais ansiado. Através desta iniciativa será possível promover a cultura junto de todos os visitantes com a possibilidade de assistir aos filmes em cartaz nos Cinemas NOS.

De 24 de maio a 4 de junho e de segunda a sexta-feira (fins de semana excluídos), o MAR Shopping Algarve vai disponibilizar 500 bilhetes.

Para levantar o bilhete, os visitantes do centro comercial necessitam apenas de apresentar o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade junto das bilheteiras dos cinemas no MAR Shopping Algarve.

Poderá ser levantado um limite máximo de um bilhete por dia, por pessoa, e de 10 bilhetes por grupo.

Os bilhetes serão atribuídos de acordo com a ordem de chegada, até ser atingido o limite diário da oferta de entradas disponíveis em cada um dos centros comerciais.

Para Ana Antunes, diretora-geral do MAR Shopping Algarve, «esta iniciativa surge como forma de promover o regresso a uma das artes mais populares e apreciadas pelos nossos visitantes, o cinema», menciona.

Com estes bilhetes os apreciadores de cinema podem assistir a qualquer um dos filmes em cartaz, com exceção das sessões com tecnologia IMAX®, antestreias ou sessões privadas. A campanha, que pretende chamar de novo as pessoas ao mundo fantástico do grande ecrã, também não inclui o upgrade para 3D, óculos 3D, lugares VIP ou «Love Seats».

Centro mais amigo dos daltónicos

Existem atualmente, a nível global, 350 milhões de daltónicos, o que representa 10 por cento da população masculina em todo o mundo.

As estimativas indicam que 42 por cento destas pessoas sentem que é difícil integrarem-se na sociedade, algo que decorre da sua dificuldade em identificar as cores presentes em vários sistemas da vida quotidiana.

Com vista à maior integração da população daltónica, o centro comercial MAR Shopping Algarve implementa agora o sistema ColorADD, um projeto pioneiro com vista à plena integração de todos os visitantes, que através de sinalética não intrusiva complementa os sistemas de comunicação cromáticos já existentes.

O ColorADD está já ativo nos parques de estacionamento e nos sistemas de recolha seletiva de resíduos do Mar Shopping, um dos primeiros do país a implementar esta solução inclusiva.

Como ação complementar à implementação do ColorADD, está também prevista a ativação de um plano de comunicação e aprendizagem onsite e online para visitantes e colaboradores.

Num mundo onde 90 por cento da comunicação é feita através da cor, esta iniciativa visa incrementar a acessibilidade universal, proporcionando maior conforto e segurança ao público daltónico, surgindo esta medida na sequência do processo de qualificação e melhoria contínua da Ingka Centres no âmbito da sua responsabilidade social.

Este processo surge também enquadrado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da empresa para proporcionar universalidade e igualdade de acesso e usufruto de todos os seus equipamentos.

Já estão implementados a existência de lugares de estacionamento exclusivos para pessoas de mobilidade reduzida; WC equipados com compartimentos dedicados a pessoas com mobilidade reduzida e salas de amamentação; elevadores adaptados para invisuais e acessos através de elevador ou tapete rolante; política pet friendly e balcões de informações e eventos com acessos para pessoas de mobilidade reduzida.

Para 2021, o MAR Shopping Algarve tem como objetivo a obtenção da certificação AIS -Accessibility Indicator System, que visa o mapeamento das atuais infraestruturas de acessibilidade, enquadrando-as com os standards nacionais e internacionais, mas também a análise e melhoria da acessibilidade e mobilidade sensoriais e cognitivas.