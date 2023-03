Mákina de Cena parte numa «Viagem ao Centro da Terra». Espetáculo inspirado na obra homónima de Júlio Verne, estreia no domingo, dia 12 de março, em Loulé.

Inspirada no clássico de Júlio Verne, «Viagem ao Centro da Terra», é a novíssima criação teatral da Mákina de Cena.

O novo espetáculo da estrutura algarvia, estreia no domingo, dia 12 de março, no Solar da Música Nova, em Loulé, com sessão dupla às 10h00 e às 11h30, estando integrado na programação da Cenários – Mostra de Teatro de Loulé.

À estreia, segue-se uma temporada de 3 dias também em Loulé – desta vez, na Casa da Mákina. Os espetáculos irão decorrer de quinta-feira a sábado, dias 16 e 17, às 19h00 e dia 18 às 15h30.

Ainda em março, no Dia Mundial do Teatro, «Viagem ao Centro da Terra» fará a sua primeira incursão fora de portas. Integrada na programação da Festa do Teatro de Montemor-o-Novo, o espetáculo irá a palco na Alma Box dia 27, às 10h30.

A primeira criação da Mákina de Cena em 2023, com dramaturgia de Patrícia Amaral e encenação de Carolina Santos, assume-se como a continuação de um trabalho de criação que tem vindo a ser desenvolvido com consistência e que, desta vez, assume o foco no público familiar.

Em palco, três adultos, Ana Beatriz Lopes, André Canário e Mariana Vitorino, brincam com mais variados objetos em cima de uma mesa. Desdobram-se em personagens, cenários e intervenções, como quem mergulha na história de um livro e a sonha, ao ponto de não se distinguir manipulado de manipulador.

O resultado é um espetáculo divertido, nada condescendente, onde todos, dos mais miúdos, aos mais graúdos, são convidados a mergulhar de cabeça na arte de brincar ao teatro.

Os bilhetes têm um custo de 5 euros e são gratuitos para crianças e jovens menores de 12 anos.

Para a estreia, no solar da Música Nova, os ingressos estão já disponíveis na BOL.

Já para as sessões na Casa da Mákina, os interessados podem reservar os seus bilhetes através de email (geral@makinadecena.com) ou comprá-los no local, mediante disponibilidade.