Mais de 7000 visitantes na segunda edição do Festival das Amendoeiras em Flor

Passaram pelo Festival das Amendoeiras em Flor 7000 visitantes. Três dias de caminhadas, música, dança, teatro, gastronomia, artesanato e agricultura.

A paisagem de Alta Mora revestiu-se de branco e rosa e maravilhou os visitantes que celebraram a paisagem das amendoeiras, mas sobretudo as tradições da cumeada da serra algarvia, de 03 a 05 de fevereiro.

Em termos de números falamos em quatro percursos que acolheram dez caminhadas percorridas por um milhar de pedestrianistas. Um mercado, com 65 produtores/vendedores e uma «aldeia» com 35 artesãos. Dois palcos com espetáculos de teatro e dança e 12 artistas. Uma exposição fotográfica, uma torta de amêndoa gigante com 41 metros, e por fim, um dos grandes motes do festival, a plantação de 75 amendoeiras em Alta Mora.

No final foram apurados sete mil visitantes em três dias de celebração. A entidade promotora desta iniciativa, a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA), fala em superação total das expetativas.

«A fasquia eram os cinco mil mas foram alcançados sete mil visitantes, um número incrível para uma aldeia de interior com menos de 50 residentes», lembra a organização salientando a importância dos voluntários. «Cerca de uma centena, com destaque para os idosos residentes na localidade, que durante o último mês participaram ativa e orgulhosamente na montagem deste evento, nomeadamente nas limpezas, pinturas, decoração e demarcação de trilhos».

Mas não só. Os apoios foram fundamentais para a realização da iniciativa.

«O Festival contou desde o primeiro momento com a parceria do município de Castro Marim, cujo apoio financeiro e logístico foi da maior importância, tal como da Junta de Freguesia de Odeleite», garante a ARCDAA.

A par disso a associação encontrou apoio e colaboração em várias empresas locais e entidades regionais, sem as quais não seria possível a realização do evento.

Na componente estratégica o Festival apresentou-se como uma iniciativa de promoção e revitalização dos valores, tradições e identidade do território, com o grande objetivo de combate à desertificação e ao despovoamento da serra algarvia. A grande meta, garante a ARCDAA, é «afirmar-se como um evento cultural que marca o roteiro turístico da região em época baixa, privilegiando um dos produtos algarvios mais emblemáticos: a amêndoa».

A sessão inaugural do festival contou com a presença de várias entidades, entre municípios, Juntas de Freguesia, associações locais e regionais, Universidade do Algarve (UAlg), Direção Regional da Cultura do Algarve, Direção Regional Agricultura e Pescas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) Algarve e demais autoridades.

Recorde que o Festival surgiu na sequência do sucesso dos passeios pedestres «Amendoeiras em Flor», organizados pela ARCDAA desde o ano 2005. Em 2020 lançou-se a primeira edição do Festival das Amendoeiras em Flor com o apoio do programa 365 Algarve e do Município de Castro Marim. Após um interregno, forçado pela pandemia, a ARCDAA avançou para II edição, ainda que sem financiamento nacional ou europeu.

