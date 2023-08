Mais de 5000 viram David Carreira no Festival do Marisco

A abertura da 35.ª edição do Festival do Marisco, em Olhão, contou com Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente.

A cerimónia de abertura da 35.ª edição do Festival do Marisco, em Olhão, contou ontem com a presença do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeio, e dos secretários de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, e da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino.

Esta iniciativa, que é uma referência no Algarve, recebeu mais de cinco mil pessoas.

A primeira noite, quinta-feira, o palco do maior evento gastronómico do sul do país, acolheu David Carreira que trouxe a Olhão muitos dos seus êxitos musicais.

Antes disso, as animações circenses animaram a multidão.

O dia de arranque do certame assistiu ainda à inauguração da peça escultórica Camarão Gigante, de Igor Nunes Silva, feita com materiais reciclados que promete continuar a surpreender os visitantes do Festival do Marisco.

Hoje à noite, o palco pertence a Sónia Costa com um espetáculo de tributo a Tina Turner.