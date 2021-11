Mais de 300 marafados entregaram «Bidbook» Faro 2027 em Lisboa

Comitiva com mais de 300 pessoas entrega Livro de Candidatura de Faro 2027 – Capital Europeia da Cultura em Lisboa.

A Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura em 2027 foi entregue este domingo, dia 21 de novembro, no Ministério da Cultura, em Lisboa.

Ao início da manhã, uma comitiva composta por cerca de trezentas pessoas e dezenas de motards do Motoclube de Faro e da Moto Malta Faro, saíram da capital algarvia, rumo a Lisboa, para acompanhar Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, na entrega do «Bidbook», no Ministério da Cultura. Dessa comitiva fizeram parte, o grupo Folclórico de Faro, o grupo Coral Ossónoba, a Banda Filarmónica de Faro e o grupo Urban Xpresione que atuaram durante a cerimónia.

A Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura tem sido amplamente participada e muitos foram os grupos e associações, que têm vindo a colaborar no processo e que se quiseram juntar à comitiva, como a Associação Doina Algarve, Associação Nossa Senhora dos Navegantes, Associação de Proteção à Rapariga e à Família, Refood e Sociedade Recreativa Bordeirense. Muitos outros foram os cidadãos e cidadãs, que compreendendo a importância da candidatura para o desenvolvimento a longo prazo da região, igualmente se juntaram à comitiva e rumaram a Lisboa.

Em espírito festivo, todas as pessoas da comitiva aplaudiram a chegada do «Bidbook» e formaram um cordão humano, sendo que o Livro de Candidatura passou pela mão de cada um dos presentes até chegar a Rogério Bacalhau para ser entregue no Ministério da Cultura.

Após esse momento o presidente da Câmara Municipal de Faro agradeceu imensamente a presença de todos e relembrou que «a entrega da Candidatura de Faro a Capital Europa 2027 representa um marco importante num projeto de todos e para todos. Um projeto mobilizador, feito com muito trabalho e com muita dedicação, que vem afirmar o potencial da cultura enquanto importante ferramenta de desenvolvimento económico e social da região. Por tudo isso, e pelo empenho e envolvimento de toda a população na nossa candidatura, temos hoje motivos para celebrar. Já somos vencedores».

Depois da cerimónia de entrega do Bidbook, no Palácio da Ajuda, Faro2027 levou 45 crianças apoiadas pela Associação Doina (Projeto Mudaki) e pela Associação de Proteção à Rapariga e Família ao MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, numa parceria que pretende afirmar Faro 2027, como uma candidatura inclusiva, onde todos têm acesso à cultura.

Fotografias: Joana Jesus