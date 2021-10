Mais de 30 artistas juntam-se em novo álbum «À Moda Quarteirense»

Lançamento do álbum será celebrado com um concerto.

O movimento «Sou Quarteira» lança na sexta-feira, dia 29 de Outubro, nas plataformas digitais, o álbum «À Moda Quarteirense» com direção artística de Dino D’Santiago, Mike Ghost e Holly.

O álbum junta mais de 30 artistas como Virgul, Yuri da Cunha, Sacik Brow, Biex, Baby Creezy, Alicia Rosa, Lady N, Subtil, Perigo Público, Fragas e outros. «À Moda Quarteirense» é a mais recente iniciativa da Associação Beyond, fundadora do movimento «Sou Quarteira», criada por Naomi Guerreiro, Inês Oliveira, Dino D’Santiago e Miguel Jacinto.

Esta produção conta com 16 faixas e reúne todos estes artistas que têm em comum serem quase todos oriundos ou com fortes ligações à cidade de Quarteira. Nos casos de Virgul e Yuri da Cunha, «a identificação com o disco aconteceu desde o primeiro momento», com Dino D’Santiago a mostrar-lhes o tema e «ambos a fazerem questão de darem voz e a sonoridade angolana» que os seus produtores procuravam.

«Este projeto é muito mais do que um disco, é acima de tudo um trabalho que reflete a busca intensiva da sonoridade da cidade, que para além de homenagear os talentos locais, tem ainda como objetivo dar novos palcos, infraestruturas e ferramentas para que as futuras gerações possam dar continuidade aos seus sonhos», refere Naomi Guerreiro, da Associação Beyond.

Com este movimento, «há muitos jovens promissores artistas que, através da música e da cultura, acabam por sair de situações sociais e económicas menos favoráveis, profissionalizando-se. Os mais conceituados artistas dão a mão aos ainda não conhecidos do grande público, e a cidade de Quarteira torna-se num exemplo para a importância da cultura no empoderamento social, cultural e económico», afirma a responsável.

Para celebrar a edição do álbum, será oferecido um concerto acústico no domingo, dia 31 de outubro, às 18h00, no Parque Gago Coutinho, em Quarteira, que vai juntar os intervenientes do disco, naquela que é a primeira mostra pública deste trabalho.

Os bilhetes serão oferecidos pela Câmara Municipal de Loulé e já podem ser levantados no Centro Autárquico de Quarteira e no Cineteatro Louletano.

Este primeiro momento ao vivo de apresentação do disco é «o que pode ser considerado como um ensaio aberto, será uma experiência única e totalmente diferente do disco. As canções que o compõem estarão no seu formato mais cru, não existirão máquinas, será tudo orgânico. Será uma viagem de celebração de nós para nós. Com a mensagem bem clara de que estamos aqui despidos de preconceitos para partilhar o nosso orgulho em forma de canção, um manifesto», deixa antever Sacik Brow.

Organizado pela Associação Beyond em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, o Sou Quarteira procura a longo termo ter um impacto positivo na cidade tanto a nível social, cultural como económico.

É objetivo do movimento desencadear uma vaga de iniciativas, de confiança e de orgulho na cidade.

«Só através da diversificação destas ferramentas e experiências disponibilizadas será possível promover a dinâmica de colaboração e profissionalização do talento local», consideram os responsáveis do Sou Quarteira.