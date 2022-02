Cantora e compositora Mafalda Veiga dá um concerto no Centro Cultural de Lagos no Dia de São Valentim, ou Dia dos namorados.

Para celebrar o mês mais romântico do ano, o município de Lagos preparou algumas atividades alusivas ao Dia de São Valentim através da iniciativa «Lagos com Amor» a acontecer de 11 a 14 de fevereiro.

Além de um «Cantinho da Fotografia» e de um passeio guiado alusivo ao amor, o Centro Cultural de Lagos irá acolher o concerto de Mafalda Veiga, integrado na edição de 2022 do Festival Montepio «Às vezes o amor».

Entre os dias 11 e 14 de fevereiro, quem passar pela Rua Portas de Portugal, terá oportunidade de tirar uma romântica fotografia com a sua cara-metade no «Globo do Amor».

No mesmo período, quem fizer compras, almoços ou jantares na cidade, terá direito a estacionamento gratuito no Parque da Frente Ribeirinha durante duas horas por dia, mediante apresentação de talão de compras superiores a 10 euros no comércio local ou restauração.

No domingo, dia 13, às 10 horas, o mote é «O Amor na História e na Literatura», e dá a possibilidade dos interessados participarem numa visita guiada por espaços emblemáticos do centro histórico de Lagos enquanto conhecem algumas histórias e curiosidades sobre o tema. A lotação é limitada e as inscrições pode ser feitas online.

No dia 14 de fevereiro, dia em que se celebra o Dia dos Namorados em todo o mundo, a animação estará a cargo da conceituada cantora e compositora Mafalda Veiga.

Lagos é um dos municípios escolhidos para acolher um dos espetáculos do Festival Montepio «Às vezes o amor», uma festa de música e emoções que promete espalhar amor por todo o país.

Neste espetáculo intimista a solo, a artista apresentará uma «antologia» pessoal, através de filme, música e palavras, uma verdadeira celebração do amor.

Os bilhetes já está disponíveis no Centro Cultural de Lagos ou através da Ticketline.