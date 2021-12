Madalena Palmeirim atua nas «Quintas no IPDJ» em Faro

Madalena Palmeirim atua nas «Quintas no IPDJ» do Cineclube de Faro.

Madalena Palmeirim encerra em Faro num concerto a solo na quinta-feira, dia 16 de dezembro, um último semestre bem preenchido.

Apresentou-se com o trio as Rainhas do AutoEngano no festival Super Rock em Stock e fez uma pequena tour nas lojas Fnac de Lisboa.

Tocará a solo em formato intimista e antecedendo o visionamento do filme «A Metamorfose dos Pássaros», filme para o qual contribuiu na banda sonora.

A primeira longa realizada por Catarina Vasconcelos é o nomeado nacional para a corrida aos Óscares deste ano.

A solo, Madalena faz-se acompanhar por cavaco, ukelele e autoharpa num encontro entre música cantada em Português, Inglês e Crioulo.

Para 2022, Madalena Palmeirim prepara o seu segundo álbum.

A cantautora esteve no festival One Woman/Men Band em Portalegre e Guarda, apresentou-se ainda no festival Emergente em Lisboa e em Ovar.

Madalena Palmeirim recebeu também o Prémio Ibermúsicas para Criação e Edição de Canções, atribuído em ex-aqueo a Diogo Picão e Ana Brissios.

Esta foi a primeira vez que o prémio foi entregue em Portugal.