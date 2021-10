Madagascar invade o Auditório Municipal de Albufeira

Madagascar vai estar em exibição no Auditório Municipal de Albufeira, no domingo, dia 10 de Outubro, às 15h30.

O espetáculo para toda a família chega a Albufeira com encenação de Paulo Sousa Costa, e interpretação de Joana Alvarenga, Diogo Garcia, Hugo Olim, Joana Flora, Rebeca Santos, Diogo Velez, Maria Andrade, Beatriz e João Redondo.

Está a aventura musical mais louca de sempre com produção da Yellow Star Company.

Baseado no filme de animação da DreamWorks, Madagáscar conta a história de um grupo de amigos inseparáveis, que escapam de sua casa no zoológico do Central Park, em Nova Iorque, e se deparam com uma viagem inesperada ao mundo de Madagáscar.

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na ticketline.