M Grande Fest: o ciclo de arte no feminino para ver em Tavira

Sob o mote «Somos o que queremos», o Ginásio Clube de Tavira acolhe a segunda edição do M Grande Fest – ciclo de arte no feminino.

Sob o mote «Somos o que queremos», o Ginásio Clube de Tavira acolhe a segunda edição do M Grande Fest – ciclo de arte no feminino, nos dias 13 e 14 de outubro, a partir das 17 horas.

O evento começou em 2022 com o intuito de apoiar projetos autorais produzidos e/ou geridos por mulheres, promovendo a igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e raparigas no mundo artístico.

As artistas convidadas são na sua maioria oriundas do território algarvio e prometem fazer o público viajar por diferentes territórios.

Na sexta-feira, o cartaz conta com a música de Vitória & the kalashnicoles, e com a poesia de Maria Caetano Vilalobos, Ana Antunes e Patrícia Nogueira.

No sábado, a música está a cargo dos Rush do Lavagante e Cátia Alhandra, com a oportunidade de ver a exposição da autoria de Sara Brownsword.

O evento conta com vários apoios e é dinamizado pela Ria Inquieta – Associação Cultural.

Este coletivo dedica-se à promoção de espaços de criação, exibição e diálogo artístico e cultural em Tavira e na região algarvia, tendo como objetivo dinamizar projetos audazes e relevantes dentro da nossa comunidade, acreditando numa programação regular de fenômeno não só culturais, como artísticos e também sociais.

O M Grande Fest, que conta com o Apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, Município de Tavira, Ginásio Clube de Tavira e Restaurante Bar – Filipe e Eloisa.