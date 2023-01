Lula Pena é a próxima artista em residência em Castro Marim, no âmbito da curadoria artística da Filho Único.

Lula Pena é a próxima artista em residência em Castro Marim, no âmbito da curadoria artística da Filho Único, parceira do projeto Particular Universal.

A apresentação final do trabalho será no concerto de dia 28 de janeiro, pelas 17h00, no Centro Multiusos do Azinhal.

Lula Pena é uma cantora, guitarrista, compositora e intérprete portuguesa, tesouro partilhado de todos os lusófonos de coração, e autora cuja fascinante abordagem à Canção popular global é radicada numa expressão artística singular que entretece tantas e diversas tradições de música, som e poesia.

No decorrer da sua residência em Castro Marim, propôs-se «pesquisar e compor em tempo real um instante-acústico-poético para cordas», sendo que à habitual combinação de voz (nas mais diversas línguas mediterrânicas) e guitarra se projeta a introdução de novas explorações na lira.

No concerto é de esperar, portanto, alguns primeiros resultados desta lírica pesquisa, e a a intensidade e singularidade a que já habituou o seu público.

Esta é uma das muitas residências artísticas que o projeto Particular Universal tem trazido no município, um projeto cultural internacional que promove artes sonoras e teatrais em todo o concelho.

O projeto é Financiado ao abrigo do Programa Cultura do Mecanismo EEA Grants, decorrerá até setembro de 2023.