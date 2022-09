Luís Barriga publica obra sobre as Ruínas de Milreu

O escritor estoiense Luís Barriga apresenta o novo livro «Estoi – Ruínas de Milreu», com chancela da Arandis Editora.

O escritor estoiense Luís Barriga apresentará, no próximo dia 10 de Setembro, às 18 horas, no complexo romano de Milreu, o seu mais recente livro, «Estoi – Ruínas de Milreu», obra que contou com a revisão científica do professor doutor João Pedro Bernardos e é prefaciada pelo presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, numa edição da Arandis Editora.

Nesta obra, de conteúdo histórico-monográfico, que vem na senda da sua obra «Estoi – Festa da Pinha», Luís Barriga faz um enquadramento histórico e social de Estoi, tendo por base o complexo romano de Milreu e a ocupação contínua desse território até à atualidade.

De uma forma simples e profundamente didática, o autor transmite-nos o resultado das investigações que fez sobre o complexo romano, contextualizando cada conjunto de edificações, realçando-se a «Villa», o «Templum», a «Domus», as «Thermae», a «Pars Rustica» e a posterior casa quinhentista, tudo magnificamente ilustrado com a paixão própria que Luís Barriga entrega quando se dedica à sua terra natal. Mais do que um livro, «Estoi – Ruínas de Milreu» deveria ser o verdadeiro guia para quem pretende visitar as ruínas romanas de Milreu.

A apresentação da obra estará a cargo de Nuno Campos Inácio.

Como Luís Barriga refere: «As Ruínas Romanas de Estoi – Milreu sempre fizeram parte do meu imaginário e para mim era incomodativo não conseguir percorrê-las com conhecimento e verdadeira compreensão, quer do que estava vendo, quer do valor histórico deste monumento. Por outro lado, julgava importante que se publicasse um documento, uma monografia, que através de uma linguagem rigorosa, o mais simples possível e profusamente ilustrada viesse permitir ao interessado, conhecer a história do concelho e da povoação de Estoi, e compreender o que visita quando se debruça sobre as Ruínas de Milreu. Esta publicação poderá ser uma boa ferramenta de divulgação do nosso património, assim o espero!»

Luís Barriga nasceu em Estoi, em 1961.

Psicólogo Clínico é Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, Mestre em Psicologia Perinatal, Investigador em Psicologia Clínica e foi Docente Universitário.

Foi Director da Casa do Povo de Estoi e é Presidente da Associação Cívica Tomaz Cabreira.

Iniciou a sua actividade literária em 2015, com a edição do romance «Sombra e Sol – Vai a rua em duas cores», a que se seguiram «Mais Sol que Sombra», «Estoi – Festa da Pinha», «Em Nome d’El-Rey», «Era Uma Vez a Festa da Pinha» e «Perversa Mente Manipulada». Nos últimos anos tem-se dedicado à reedição crítica das obras poéticas de Emiliano da Costa, tendo publicado os título «Helianthos 1926» e «Phlogistos 1931».