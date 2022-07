Luís Antunes celebra 30 anos de músicas com concertos em Portimão

Após 12 anos de ausência, Luís Antunes regressa a Portimão para um ciclo de concertos que celebram os seus 30 anos de vida musical e que terão lugar nos dias 24 e 31 de julho e 14 de agosto.

A primeira proposta, agendada para as 22h00 do próximo domingo, dia 24 de julho, no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, intitula-se «No tempo de Amália: 50 Anos de canções intemporais», propondo uma viagem no tempo a partir de 1920, relembrando fados eternizados por Amália e outros intérpretes que fizeram parte do cancioneiro português.

As vozes de Maria Rodrigues e Luís Antunes, que também tocará guitarra clássica, serão as bases centrais deste espetáculo, no qual participarão Ricardo Martins, na guitarra portuguesa, e Daniel Louro, no piano.

Os ingressos custam três euros e devem ser adquiridos em online ou na bilheteira física do TEMPO.

Já para 31 de julho, também domingo, a proposta passa pelas memórias dos originais de Luís Antunes, que o músico percorrerá no espetáculo «Viagem pelos meus Mundos», marcado para as 18h00 no auditório da Escola Básica e Secundária da Bemposta, com entrada livre.

Por fim, no dia 14 de agosto, o Pequeno Auditório do TEMPO vai ser palco do lançamento do disco de originais «10 Anos de Ti», que reúne 20 originais de Luís Antunes, dos quais 15 são novas canções e os restantes temas revisitados.

Os interessados em assistir a este concerto podem comprar o respetivo bilhete por três euros.