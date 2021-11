Loulé recebe conferência anual em 2022 da conferência anual da NEMO – Network of European Museums Organizations.

Loulé será a cidade anfitriã da conferência anual da NEMO – Network of European Museums Organizations, no próximo ano. Nos dias 13 a 15 de novembro de 2022, membros da NEMO, instituições museológicas e profissionais ligados ao setor dos museus e do património cultural de toda a Europa irão reunir-se no coração do Algarve.

A conferência, que será organizada em colaboração com o Museu Municipal de Loulé e a Direção-Geral do Património Cultural, contará com painéis subordinados a temas pertinentes e constituindo-se como uma oportunidade de partilha para os museus participantes, visitas ao território e muito mais.

O tema da conferência de 2022 será anunciado na primavera mas, neste momento, as expectativas junto dos responsáveis municipais de Loulé são elevadas.

A NEMO, uma rede de museus da Europa, foi fundada em 1992 como uma rede independente de organizações de museus nacionais que representam a comunidade de museus dos estados membros do Conselho da Europa. Juntos, os membros do NEMO representam mais de 30.000 museus em 40 países europeus.

Considerando que os museus são parte integrante da vida europeia, esta entidade tem por objetivo promover o seu trabalho e valor junto dos decisores políticos, proporcionando aos museus formação, informação, networking e oportunidades de colaboração.

O seu papel assenta nos quatro valores em torno dos quais se desenvolve o trabalho dos museus: os valores sociais, educativos, económicos e patrimoniais.

Esta será a segunda vez que Portugal recebe esta conferência, depois de, em 2000 Lisboa ter sido palco desta iniciativa.

A escolha do palco de realização do evento é realizada com antecedência, mediante o envio de intenções de acolhimento por parte dos membros, pois todos os anos esta conferência é recebida num país diferente.