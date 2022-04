Loulé: «Por este mar adentro» chega à Casa do Meio-Dia

Iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé e da Sul, Sol e Sal – Editores.

Ana Isabel Soares irá apresentar o livro «Por este mar adentro», da autoria de Maria da Graça A. Mateus Ventura, no próximo sábado, dia 30 de abril, às 18h00, na Casa do Meio-Dia, em Loulé.

«Ao longo do século XVI e durante toda a União Ibérica, a fronteira algarvia manteve‑se permeável, fruto da mobilidade partilhada por algarvios e andaluzes. Legal ou ilegalmente, a gente do mar do Algarve participava na Carreira das Índias Ocidentais, fornecendo barcos, apetrechos, mão-de-obra qualificada e abrigo para as armadas da Guarda», revelam a organização.

«Quando o Atlântico se abriu ao mundo e se tornou um circuito de mercadorias e de pessoas das mais variadas condições e ideias, os algarvios aventuraram‑se mar adentro, participando ativamente na construção da modernidade e no processo de globalização. Por Este Mar Adentro recupera os percursos de vida dos protagonistas deste fluxo migratório e ressitua historicamente o Algarve na dinâmica económica do espaço atlântico».

A autora, Maria da Graça A. Mateus Ventura, doutorada em Letras pela Universidade de Lisboa (UL), é investigadora integrada no Centro de História da mesma universidade, investigadora associada no CHAM — Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, membro da Asociación Española de Americanistas e da Associação de Historiadores Latino‑Americanistas Europeus.

É cofundadora (1995) e presidente do Instituto de Cultura Ibero‑Atlântica (ICIA), e foi promotora da rede portuguesa para a Cátedra de História da Ibero‑América (OEI), professora visitante na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e coordenadora executiva da Cátedra de Estudos Ibero‑Americanos (UALG e UL).

Dos seus sete livros publicados, a maioria dos quais sobre a Ibero‑América, destacam‑se «Manuel Teixeira Gomes: Ofício de viver» e «Portugueses no Peru ao Tempo da União Ibérica: Mobilidade, cumplicidades e vivências». É diretora da coleção «Travessias» e da «Meridional: Revista de estudos do Mediterrâneo». Tem participado em numerosas obras coletivas, colabora em revistas nacionais e internacionais e é avaliadora externa de diversas revistas nacionais e ibero‑americanas.