Loulé apresenta Programa Europa Criativa para a Cultura

O Palácio Gama Lobo, em Loulé, volta a receber uma sessão de informação e esclarecimento no âmbito do Programa Europa Criativa, dedicada à vertente Cultura, que decorrerá na segunda-feira, dia 12 de outubro, das 14h00 às 17h30.

Tendo como público-alvo as organizações algarvias ativas no setor cultural e criativo (com exceção do cinema e do audiovisual) e profissionais culturais interessados em internacionalizar o seu trabalho, esta sessão conta com a presença da coordenadora Sara Machado.

Num primeiro momento, será explicado aos participantes o funcionamento geral do programa e linhas de financiamento, decorrendo, na segunda parte, um workshop dedicado a parcerias e preenchimento de candidaturas.

A participação é livre e os interessados poderão inscrever-se através de e-mail (galerias@cm-loule.pt).

O novo Europa Criativa 2021-27 baseia-se e dá continuidade à estrutura do anterior Programa, reunindo ações de apoio aos sectores cultural e criativo europeus.

Com um aumento orçamental de 50 por cento face ao seu antecessor, serão realizadas atividades destinadas a reforçar a diversidade cultural e a colmatar as necessidades e os desafios dos sectores cultural e criativo. As suas novidades pretendem contribuir para a recuperação dos sectores, permitindo-lhes intensificar os seus esforços para se tornarem mais digitais, mais ecológicos, mais resilientes e mais inclusivos.

A vertente Cultura integra cinco linhas de financiamento: Cooperação Europeia, Apoio a Redes Europeias, Apoio a Plataformas Europeias, Apoio à Circulação de Obras Literárias e Entidades Culturais Pan-Europeias.

O orçamento total do Programa Europa Criativa 2021-2027 está estimado em 2,44 mil milhões de euros, sendo 33 por cento canalizado para a Cultura.