Loulé apresenta «Os Moçambichos» de Maria João Neves

Apresentação na Biblioteca Municipal de Loulé.

«Os Moçambichos» é a obra da autoria de Maria João Neves que vai estar em destaque na rubrica «Livros Abertos» da Biblioteca Municipal de Loulé, no próximo sábado, 5 de fevereiro, às 15h30.

Sobre o livro, a escritora Lídia Jorge diz que «este texto é quase um roteiro de zoologia fantástica com a humanidade ao fundo. A humanidade representada pela avó e pela tia-avó. Mas o motor das cenas, quem as faz narrar, é a criança, ou a memória dela. A memória da criança curiosa e admirativa, fascinada pela estranheza e pelo perigo».

Segundo a escritora, «as histórias são de revelação do exótico, seu inesperado, seu perigo de alarme: Jagra, elefante bebé, macaca voadora, crocodilos, orangotango, tubarões, leõezinhos, leõzões…A tensão é feita entre a curiosidade da criança e a lembrança das idosas. A distância do tempo remete para uma geografia animal e telúrica que não mudou apesar da civilização ser outra. Nutre-se dos olhares contrastivos: o da criança e o das anciãs; o do passado africano e o do presente português».

Maria João Neves nasceu em Moçambique, sendo a quarta geração da sua família nascida em África. Doutorada em Filosofia Contemporânea com uma tese sobre María Zambrano, é investigadora da Universidade Nova de Lisboa.

Tem publicado livros e artigos científicos, um romance («Troika-me», 2015) e crónicas (Jornal Cultura Sul/Postal do Algarve).

Em 2002 escolheu a cidade de Tavira para viver. Dedica-se à filosofia, à escrita e ao ensino de yoga.

Seguindo as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, é necessário apresentar certificado digital para participar neste evento.