Loulé anfitrião da estreia dos Prémios Cinetendinha

Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, acolhe a primeira edição dos Prémios Cinetendinha, amanhã, sábado, dia 5 de dezembro, às 17 horas.

Rui Tendinha, jornalista e crítico de sétima arte, conduz esta anti-gala em que serão escolhidos os melhores filmes e atores nacionais e internacionais, numa cerimónia que será transmitida em direto pelo Sapo Mag e Cinetendinha.pt, estando depois agendada um compacto na SIC Radical.

O Cinetendinha é um shot de cinema que todas as semanas fala da sétima arte, de festivais e divulga entrevistas em exclusivo. Nestes prémios, vão ser também homenageadas figuras relevantes do nosso cinema e mostradas as primeiras imagens de alguns dos filmes portugueses que marcarão o ano de 2021.

No que toca ao cinema português, filmes como «O Fim do Mundo», «Listen» e «Ordem Moral» estão numa shortlist como favoritos.

Os prémios que serão atribuídos foram concebidos por André Sancho, um dos designers do Loulé Design Lab.

Rui Tendinha tem tido uma colaboração importante com a Câmara Municipal de Loulé já que tem sido o responsável pela programação e dinamização do ciclo de cinema integrado no Festival MED.

A sétima arte tem sido uma das áreas que tem estado em foco no Município de Loulé nos últimos anos, através da criação do Loulé Film Office e do forte investimento que está a ser realizado por duas entidades britânicas (na ordem dos 60 milhões de euros) tendo em vista a criação, na cidade de Loulé, de um complexo ligado aos audiovisuais.

A autarquia de Loulé informa que, por questões de segurança sanitária, a cerimónia de atribuição de prémios não será aberta ao público.