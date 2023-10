Loulé acolhe colóquio internacional sobre o Património da Água no Mediterrâneo Ocidental

Loulé acolhe um colóquio internacional sobre «o Património da Água no Mediterrâneo Ocidental» nos dias 12 e 13 de outubro.

O Convento do Espírito Santo, em Loulé, vai acolher um colóquio internacional sobre o tema «O património da água no Mediterrâneo Ocidental: Sistemas de captação, distribuição e gestão da água», nos dias 12 e 13 de outubro.

O evento, organizado pela Universidade do Algarve, em parceria com diversas entidades académicas e culturais, entre elas a Câmara Municipal de Loulé, conta com a participação de especialistas que irão partilhar as suas investigações sobre os sistemas de captação, distribuição e gestão da água em Portugal, Espanha, Marrocos, Argélia e Tunísia.

A gestão parcimoniosa da água constitui uma das dimensões fundamentais da história do Mediterrâneo com expressão a nível da construção da paisagem, das arquiteturas de produção e da cultura imaterial. Este colóquio pretenderá convocar um espaço de reflexão e debate em torno do património da água e compreender o seu papel e importância, nos diferentes contextos, do desenho e da organização da paisagem de produção à paisagem urbana. Simultaneamente, pretende afirmar uma tomada de posição consciente e solidária de reconhecimento da importância do conhecimento das comunidades locais e da transmissão de saber entre gerações e territórios como base para a construção de novas soluções no contexto da atual emergência climática e da crise hídrica tão marcante no Mediterrâneo Ocidental.

Para o espaço de reflexão e debate que se pretende promover com o presente Congresso é fundamental a combinação de abordagens e instrumentos de diferentes disciplinas, através da aproximação de várias linhas de investigação, em curso, com relevância em diferentes geografias do Mediterrâneo Ocidental, e também retratadas no Encontro Luso-Magrebino do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP) e a conferência final do projeto europeu INCULTUM, do qual é parceiro a Universidade do Algarve, que se inserem neste evento.

O programa do Congresso Internacional encontra-se disponível aqui.

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia aqui.