LAMA Teatro estreia «Batalha» amanhã no Teatro das Figuras

O espetáculo «Batalha», com encenação de João de Brito e texto de Sandro William Junqueira, estreia-se no Teatro das Figuras, em Faro.

«Batalha», espetáculo com encenação de João de Brito e texto de Sandro William Junqueira, apresenta-se em Faro, no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II, seguindo depois em digressão pela região sul do país, a 3 e 4 de novembro.

Uma criação do LAMA Teatro, estrutura artística sediada em Faro e fundada em 2010, em coprodução com o Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro das Figuras, «Batalha» coloca em palco o 11ºF, uma turma de uma escola invisível no ranking das vaidades, que terá a responsabilidade de transmitir ao mundo, via streaming, alguns dos episódios mais marcantes da História de Portugal.

Como é que alunos do XXI, conduzidos por uma professora do século XX, servida por métodos de ensino do século XIX, se podem preparar para este confronto com o discurso histórico dominante e consigo próprios? A «Batalha» aproxima-se.

Escrito por Sandro William Junqueira, com encenação e dramaturgia de João de Brito / LAMA Teatro, o espetáculo conta com um elenco composto por Ana de Oliveira e Silva, André Rodrigues, Benedito José, Catarina Couto Sousa, Joana Bárcia, João de Brito, João Santos e Patrícia Fonseca.

Dirigido a maiores de 12 anos, «Batalha» contará com sessões para público em geral e sessões para alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. No final das sessões, decorrerá uma conversa com a equipa artística.

«Batalha» tem estreia marcada no Teatro das Figuras, em Faro, a 3 e 4 de novembro, e será depois apresentado em Portel, Sines e Ponte de Sor, ao longo do mês de novembro.

No dia 3 de novembro, sexta-feira, será ainda lançado o texto do espetáculo em livro, numa edição TNDM II / Bicho-do-Mato (coleção Textos de Teatro).

O espetáculo estreia-se no âmbito da Odisseia Nacional, projeto artístico do Teatro Nacional D. Maria II, desenvolvido desde janeiro de 2023, em articulação com mais de 90 concelhos de Portugal continental, Açores e Madeira.

Foto: Alípio Padilha.