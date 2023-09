LAMA Teatro abre oficinas de iniciação teatral para crianças e jovens

LAMA Teatro, em Faro, abre oficinas de iniciação à prática teatral para crianças e jovens, dos 6 aos 10 e dos 11 aos 16 anos.

A oferta de oficinas de iniciação à prática teatral destinada a crianças e jovens, enquadra-se no projecto de mediação e desenvolvimento de públicos promovido pelo LAMA Teatro.

Esta ação visa a criação de pontes com a comunidade, com o propósito de promover o desenvolvimento de novos públicos para as artes, capacitando os participantes com ferramentas que estimulem a noção de grupo, espaço e desenvolvam faculdades de concentração e de escuta, proporcionando condições para que as crianças e jovens consigam imaginar e dar lugar à improvisação, tão necessária à prática do jogo cénico.

As oficinas de iniciação à prática teatral terão lugar na LAMA Black Box, situada na Travessa Castilho, n.º 16, em Faro e serão destinadas à faixa etária dos 6 aos 10 anos de idade e dos 11 aos 16 anos de idade.

As oficinas decorrem à terça-feira (para a faixa 6 a 10 anos), das 18h30 às 20h00, começam a 17 de outubro e terminam a término 25 de junho de 2024.

E também à quinta-feira (para a faixa etária 11 a 16 anos), no mesmo horário. Começam a 19 de outubro e têm término a 27 de junho de 2024.

Ambas serão coordenadas por Telma Saião, Mestre em Teatro, com especialização em Artes Performativas.

Na oficina «Play», que em inglês significa «brincar, jogar, nós dizemos que fazemos Teatro e criamos personagens. Andamos, corremos, tornamo-nos um animal e até nos podemos tornar aquilo que nós quisermos. Vamos encontrar o nosso super poder através da voz e do corpo»

Na oficina 2, para jovens, «o Teatro permite encontrar quem somos e quem gostaríamos de ser. O Teatro permite, através da voz e do corpo, mostrar o pensamento – aquilo que sonhamos. Através do Teatro joga-se com o outro e o outro contigo. No Teatro, podes criar a realidade que quiseres».

É possível pedir mais informações por telemóvel (911 730 147)e fazer as inscrições aqui.