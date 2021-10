Exposição «O Polvo Ordena» está patente no salão da Junta de Freguesia de Santa Luzia.

No âmbito do projeto «Roteiros de Pesca de Santa Luzia- Rota do Polvo e Rota do Atum-Barril», Programa Operacional Mar 2020, Grupo de Ação Local da Pesca do Sotavento Algarvio, está patente desde o início de setembro a exposição «O Polvo Ordena», fotografia e vídeo de Pepe Brix.

No feriado de segunda-feira, dia 1 de novembro, a Lais de Guia – Associação Cultural do Património Marítimo, promove mais uma «Rota do Polvo» em Santa Luzia, com visita à exposição.

O ponto de encontro é a lota, às 9h30 e quem quiser participar basta enviar um email (associacaolaisdeguia@gmail.com) a manifestar o interesse. Também é possível fazer a inscrição por telefone (964 686 729).

A Lais de Guia, ao serviço do município de Tavira, tem vindo a recolher as memórias dos antigos companheiros da armação do atum do Barril.

O objetivo é as salvar este património imaterial antes que se perca e, também, fazer um retrato contemporâneo da pesca do polvo de Santa Luzia que está agora patente. O aclamado fotógrafo Pepe Brix foi o homem por detrás da objetiva.