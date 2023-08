Lagos revive a tradição do Banho 29 com muita festa

A comemoração da tradição do Banho 29, em Lagos, remonta a tempos e ritos ancestrais para assinalar o final do verão.

Uma das celebrações mais queridas de lacobrigenses e visitantes volta a marcar presença no concelho com três eventos: Lagos Summer Fest – Festa da Juventude, Festa do Banho 29 no Cais da Solaria e Jardim da Constituição, com o artista Toy como cabeça de cartaz, e Festa do Banho 29 na Praia da Luz, com três palcos numa só noite.

A comemoração da tradição do Banho 29 remonta a tempos e ritos ancestrais para assinalar o final do verão, acreditando os populares que o purificante banho de mar a 29 de agosto valia por 29 banhos e afastava os demónios. Atualmente, a data é mote para muita festa que convida residentes e visitantes a recordar a tradição.

Antecipando o Banho 29, o Cais da Solaria e Praia da Batata acolhem a 26 e 27 de agosto mais uma edição do Lagos Summer Fest – Festa da Juventude, evento promovido pela (A) Garra – Associação Jovem de Lagos com o apoio do município.

O dia 26 será dedicado à «Fusion Lagos Sunset Color Party», contando com os espetáculos dos artistas Miguel Azevedo, Dupla Mete Cá Sets, Dagô & Tuneado e DJ TobyONE. A 27 de agosto, com o tema «Cidade à Noite», serão os artistas Pete tha Zouk, DJ Hericson e DJ Just a dar-nos música.

O dia 29 de agosto começa com a recriação histórica pelo Centro de Estudos de Lagos ao longo da Avenida dos Descobrimentos e Praia da Batata durante a manhã, recordando os tempos em que as gentes vinham das suas aldeias rurais com os comes e bebes para o tão afamado banho.

Às 18h00, a celebração faz-se entre o Cais da Solaria e o Jardim da Constituição. Para além de animação de música e dança, esta edição contará com dois concursos de trajes de banho tradicionais – um na vertente de «Tradição e Comunidade» (normas de participação e inscrições até 29 de agosto aqui) e um na vertente «Moda e Inovação» (normas de participação e inscrições até 20 de agosto aqui), este último uma novidade do evento, sendo dedicado a estilistas e designers de moda. Ambos os concursos envolvem prémios monetários para os três primeiros classificados.

Bem antes do emblemático banho noturno, o ponto alto do dia chega com o concerto de Toy, artista português habituado a animar multidões com êxitos como «Coração não tem idade» ou «Verão e amor», com o DJ Rhythm a fechar a noite de animação.

O Banho 29 será igualmente celebrado na Praia da Luz num evento organizado pelo Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense com o apoio da autarquia. Neste local, haverá música para todos os gostos, com a presença de três palcos na mesma noite. O programa será revelado muito em breve.

Todos os eventos são de acesso gratuito.