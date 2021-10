Lagos apresenta projeto que promove e premeia os artistas locais

Organizado pelo município lacobrigense, o projeto LocalARTE surge para promover o trabalho da comunidade artística local, assim como incentivar à sua criatividade, divulgando a arte e a cultura locais.

O projeto é aberto a artistas naturais ou residentes em Lagos, podendo estes remeter a sua candidatura nas áreas da Pintura, Escultura, Fotografia e Cerâmica entre 1 e 15 de novembro.

Consciente de que «o período de pandemia afetou grandemente a atividade cultural», a Câmara Municipal de Lagos apresenta este novo projeto que tem como principal objetivo «incentivar a produção artística e promover o trabalho de artistas locais que, mesmo perante as adversidades derivadas da COVID-19, nunca pararam de produzir arte».

Com base no regulamento do projeto, cada artista poderá participar, no máximo, com duas obras produzidas entre 2020 e 2021, da sua autoria, e que nunca tenham sido expostas publicamente em exibição física ou virtual.

A candidatura deverá ser feita entre 1 e 15 de novembro junto da Câmara Municipal de Lagos, apresentando Ficha de Inscrição e Ficha(s) da(s) obra(s), através de e-mail ou diretamente no Centro Cultural de Lagos (terça-feira a sábado, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30).

Das obras a concurso, serão distinguidos três trabalhos artísticos com prémios monetários: o 1º prémio corresponde a 3000 euros, o 2º a 2000 euros e, por fim, o 3º prémio será de 1000 euros.

As obras selecionadas pelo júri serão também integradas numa exposição nas salas 1, 2 e 3 do Centro Cultural de Lagos, entre 29 de janeiro e 19 de março.

Com o projeto LocalARTE, o município pretende «não só apoiar a criação artística local, mas também enriquecer a cultura lacobrigense ao nível das artes, valorizando o talento de quem cá nasceu ou reside».