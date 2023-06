Lagos apresenta eventos de verão

Chegado o verão, e no seguimento da nova edição da LAGOS e~ventos julho-setembro, o município desvenda os principais eventos.

Entre iniciativas ligadas à música, gastronomia, literatura, desporto e tradições algarvias, destaque para os eventos âncora do concelho de Lagos como a Feira Concurso Arte Doce, Feira do Livro, Festa do Banho 29 e Noites no Cais.

Em julho, o melhor do street food marca presença na Praça do Infante e Jardim da Constituição numa nova edição do Lagos Food Fest (13 a 16). Na mesma semana, a Orquestra do Algarve apresenta dois concertos no Antigo Ciclo Preparatório, mais precisamente «Cenas d’As Bodas de Fígaro» (14 de julho) e «Música em Forma de Sorriso» (15 de julho), dois espetáculos ao ar livre que contam com Martim Sousa Tavares como maestro.

Outro dos pontos altos desse mês será a 34.ª edição da Feira Concurso Arte Doce (26 a 30 de julho), uma autêntica celebração da criatividade e tradição da doçaria algarvia.

Entre artesanato, tasquinhas, animação infantil, showcookings, exposição das peças de arte doce e muitas iguarias para degustar, este ano os cabeças de cartaz são Xutos e Pontapés (dia 26), Vitor Kley (dia 27), Álvaro de Luna (dia 28), Wet Bed Gang (dia 29) e Carminho (dia 30).

Em agosto, muitas serão as sugestões literárias na Feira do Livro de Lagos (5 a 15), integrando ainda uma programação que passa pela música, dança, jogos, sessões de contos e apresentações de livros.

Também na Praça do Infante, vários géneros oriundos de todo o mundo, como a Croácia, Brasil ou Guiné Conacri passarão pelo palco do Lagos World Music (5, 6, 12 e 13 de agosto). Nas freguesias, a tradição ainda é o que era, com o 33.º Festival de Folclore em Odiáxere (5 de agosto) e a 19.ª edição da FETAAL – Feira de Tradições e Artes do Algarve em Bensafrim (11 a 13 de agosto).

Animação é também o que não vai faltar no Cais da Solaria, com o Lagos Summer Fest – Festa da Juventude a 26 e 27 de agosto, contando com a presença de Pete tha Zouk, Harold e Miguel Azevedo, e a Festa do Banho 29 com Toy, uma das tradições mais queridas em Lagos.

Setembro arranca com mais uma edição das Noites no Cais no Jardim da Constituição e Cais das Descobertas, com dois imperdíveis concertos – «Correr o Fado» do Quorum Ballet (dia 1) e MARO (dia 2), cantora, multi-instrumentalista, compositora e produtora portuguesa vencedora do Festival da Canção em 2022.

Ainda nesse mês, os petiscadores têm nova missão de descoberta de novos sabores na nova edição da Rota do Petisco (15 de setembro a 15 de outubro), assinalando-se também a Semana Europeia da Mobilidade (16 a 22 de setembro), com várias atividades de promoção da sustentabilidade ambiental e de uma vida mais saudável.

Do lado do desporto, o mar será cenário de eventos como a Regata Portos dos Descobrimentos Palos de La Frontera – Lagos (7 a 9 de julho), Volta ao Algarve à Vela (20 a 22 de julho), 32.ª Corrida Baía de Lagos (Meia Praia, 6 de agosto), que marca o final do 21.º Circuito Cidade de Lagos em Atletismo, e a Regata Oceânica Lagos-Funchal (23 a 28 de agosto).

As associações culturais de Lagos também terão um verão dinâmico, destacando-se os Sons e Sabores no Convento do Grupo Coral de Lagos (Igreja da Nossa Senhora do Carmo, 11 de julho a 20 de agosto), Festival MMFest da Orquestra Ligeira de Lagos (Praia da Luz, 22 a 26 de agosto), Ciclo Sons ao Crepúsculo (concertos a 15 e 23 de julho e 30 de setembro) e exposições no LAC – Laboratório de Actividades Criativas.

Consulte a nova agenda trimestral LAGOS e~ventos julho-setembro aqui.