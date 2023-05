Lagoa volta a realizar a Festa da Família Agrária no final de maio

Lagoa volta a realizar a Festa da Família Agrária, recriando aquela que era uma das grandes festividades religiosas no concelho.

A Festa da Família Agrária consistia na realização de duas procissões solenes em honra de Nossa Senhora de Fátima: uma, de velas, na noite de sábado, que saía da Igreja Matriz para a Capela do Carmo; outra, domingueira, que tinha forte adesão popular e fazia retornar a imagem ao seu templo. Nos últimos anos, as celebrações incluiriam, não apenas os rituais da enraizada devoção, mas também uma componente pedagógica com palestras a cargo de leigos especializados em matérias da vida cristã.

Ficaria conhecida como Festa do Trabalho, por promover a sua glorificação à luz da mensagem cristã; Festa dos Tratores por dela tomarem parte agricultores e proprietários rurais com as suas alfaias; ou Festa do Carmo, por se realizar no antigo mosteiro de clausura de frades carmelitas, na quinta agrícola da família Cabrita.

A primeira vez de que há registo de se ter realizado é em 1961. Regra geral, ocorria no último fim de semana de maio, mas anos houve em que foi em junho. Organizada pela Paróquia de Nossa Senhora da Luz, contava com o envolvimento da Ação Católica Portuguesa, através da Liga e Juventude Agrárias Católicas.

O significado e simbolismo da Festa da Família Agrária eram-lhe conferidos por cincos aspetos: a Veneração a Nossa Senhora de Fátima, que fazia sair à rua a imagem da Igreja Paroquial; a Missa Campal no «Carmo», mais tarde na Adega, com homilia do Bispo do Algarve e ofertório de produtos agrícolas; o cortejo processional dos «dísticos», exibidos ao alto pelos naturais de todos os lugares da Paróquia; a participação dos tratores e alfaias agrícolas, qual retrato da economia de subsistência no tempo do Estado Novo; o louvor ao Trabalho e o seu encadeamento com a mensagem Cristã.

O pároco de Lagoa, António Martins de Oliveira, figura proeminente na sociedade lagoense de então, foi responsável pela sua realização e por tê-la tornado, a partir de 1966, num certame de todo o concelho.

Em 1974, embora marco da religiosidade lagoense, a Festa da Família Agrária seria abruptamente interrompida. Para o seu fim poderá ter contribuído o condicionamento que provocava ao trânsito na EN125 e, seguramente, a eclosão da Revolução de Abril, episódio-chave da História de Portugal que provocou profundas transformações sociais no país. Não obstante, e contrariamente a outras festividades religiosas no concelho, nas décadas seguintes, não se propiciou a sua retoma.

Este ano, a Grandiosa Procissão de Velas, realiza-se dia 27 de maio às 20h00, na Igreja Matriz de Lagoa, com chegada à Capela do Carmo às 23h00.

No dia 28 de maio tem lugar o Cortejo Processional A Família Agrária, com início marcado para as 18h00.

Em 2016, no âmbito do ano temático «A Nossa Gente, a Nossa Identidade», o município de Lagoa organizou um desfile etnográfico inspirado na Festa da Família Agrária, grande manifestação da fé católica de Lagoa na década de 1960 e inícios da década seguinte.

Lagoa, à época vila e sede de um concelho essencialmente agrícola, incubador de uma próspera adega cooperativa, exibia a ruralidade da freguesia-paróquia.

O Desfile Etnográfico contaria com a participação da estrutura associativa do concelho num cortejo que, percorrendo as ruas da cidade, culminou num arraial na ÚNICA – Adega Cooperativa do Algarve.

A «feliz ocasião dos 250 anos da criação do nosso concelho, que assinalamos desde 16 de janeiro através de um programa cultural dedicado, fez reacender a memória coletiva da Festa por parte das nossas comunidades, sendo natural a decisão de incluir uma nova recriação menos alegórica e mais cerimonial no plano das atividades comemorativas da efeméride», justifica a autarquia liderada pelo socialista Luís Encarnação.

Assim, como acontecimento ímpar da história de Lagoa, justifica-se plenamente a realização desta recriação, de uma exposição, ou a publicação de um artigo em revista científica.

«Revivamo-la, valorizemo-la… porque é nossa! Tenhamos Orgulho em Ser Lagoa», exorta o município.