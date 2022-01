Lagoa recebe concerto da Orquestra de Sopros do Algarve

Solista Sofia Escobar acompanha a Orquestra.

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe no dia 5 de fevereiro, sábado, às 19h00, um concerto da Orquestra de Sopros do Algarve com Sofia Escobar.

O coletivo, dirigido pelo seu Maestro Titular João Rocha, interpretará a Sinfonia n.º 2 «Mare Nostrum» Op. 124 (2004), de Jorge Salgueiro, obra de inspiração à epopeia dos navegadores portugueses de 1500, seguindo a tradição sinfónica portuguesa iniciada nas sinfonias de Luís de Freitas Branco e continuada por Joly Braga Santos, numa narrativa sinfónica com quatro andamentos: Vocatorius, Sirenis, De Profundis e Adventus.

Por se tratar de uma sinfonia para soprano e orquestra, foi convidada a solista internacional Sofia Escobar, que estará tanto na residência artística, como no respetivo concerto em palco com a Orquestra de Sopros do Algarve.

Os bilhetes custam 10 euros (com 20 por cento de desconto para detentores do passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda online (aqui), bem como na FNAC, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.