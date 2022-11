Lagoa recebe a oitava edição das Estátuas Vivas no Natal

Lagoa voltará a receber mais uma edição das Estátuas Vivas – A Arte da Imobilidade no Natal, dias 16 e 17 de dezembro.

Na edição deste ano, 16 mestres da arte da imobilidade, repartidos em 14 quadros artísticos, irão encarnar personagens baseados em diferentes temáticas, tais como o presépio vivo, a mitologia, as grandes personalidades da história, a religião, num percurso que se estenderá pela Rua Coronel Figueiredo, pela Rua 25 de Abril e pelo Largo 5 de Outubro.

Nesta edição, estarão em destaque duas efemérides, a celebração do centenário do nascimento de José Saramago (1922-2022) e o 25º aniversário do falecimento de Madre Teresa de Calcutá, que serão assinaladas com duas estátuas vivas.

Aas estátuas vivas serão alvo de duas votações, uma por parte dos visitantes e outra por parte de um júri, onde os visitantes poderão votar na sua estátua favorita. No final do evento haverá um prémio para a melhor estátua, escolhida pelo público, e outro prémio de melhor estátua, escolhida por um júri.

Este evento, pioneiro no sul de Portugal já conta com oito edições na cidade de Lagoa, pretende divulgar e dignificar a criação artística nesta arte performativa singular, e simultaneamente animar o centro de Lagoa e dinamizar o comércio local em plena época natalícia.

«As Estátuas Vivas é um evento único que tem vindo a atrair muitos visitantes, ano após ano, contribuindo para ajudar e promover o comércio local. Acredito que a edição deste ano voltará a ser um sucesso e para a isso contamos com a visita de todos», afirma Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Durante a sexta-feira, dia 16 de dezembro, poderá visitar as Estátuas Vivas entre as 15h00 e as 18h00. No sábado, dia 17 de dezembro, entre as 10h00 e as 13h00. A entrada é livre.