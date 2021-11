Lagoa: «O Barbeiro de Sevilha» no palco do Auditório Carlos do Carmo

Ópera «O Barbeiro de Sevilha», de Gioachino Rossini, subirá ao palco do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, no dia 20 de novembro, sábado, às 21h00.

A ópera foi escrita no século XVIII, sendo uma das obras musicais mais conhecidas e a ópera mais feita em todo o mundo, a mais conhecida do compositor Gioachino Rossini (1792/1868).

Segundo a organização, «a história desenvolve-se à volta de uma tentativa de sedução de uma bela jovem chamada Rosina, por parte do jovem Conde de Almaviva, rico e belo. Existem várias personagens envolvidas na intriga, que se instala no enredo, mas sobressai a figura do Figaro, barbeiro da cidade, que sendo casamenteiro, intriguista e mexeriqueiro vai criando grandes confusões, todas elas hilariantes».

«Como qualquer bela história de amor, esta não lhes fica atrás, e a ópera acaba em bem com um feliz casamento do Conde de Almaviva com Rosina», pode ler-se ainda na sinopse do espetáculo.

Os bilhetes custam 10 euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda online (aqui) e ainda na Fnac, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.