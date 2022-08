Lagoa dá palco ao 9º Festival Internacional de Guitarra

Festival Internacional de Guitarra de Lagoa volta à cidade algarvia entre os dias 10 de setembro e 1 de outubro, para a sua nona edição, em parceria com a Associação de Guitarras do Algarve.

Lagoa será novamente palco de uma programação com diversificadas linguagens musicais, interpretadas por músicos nacionais e internacionais, em concertos que têm o seu início às 18h00. Aliada à oferta musical, a promoção do património assume «especial relevo» neste Festival, sendo que os vários espetáculos dão a conhecer ao público sítios, monumentos e infraestruturas da cidade.

Segundo a Câmara Municipal, «o evento oferece a oportunidade para valorizar o património do concelho. Nesse sentido, haverá a preocupação dos diferentes concertos terem lugar em diferentes espaços do município, proporcionando o conhecimento e o contacto com os mais emblemáticos sítios, monumentos e infraestruturas».

O 9º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa «proporcionará momentos únicos de encontro entre a música e o património, entre o virtuosismo de excelentes intérpretes e a beleza de espaços únicos, entre o perfeccionismo instrumental e o lugar da paz de espírito».

Os bilhetes para cada um dos concertos custam 10 euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021/22, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda online e nas bilheteiras dos CTT, da FNAC, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

A programação completa do festival pode ser consultada aqui.