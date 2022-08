Lagoa: «Bate Fado» une música à dança no Auditório Carlos do Carmo

Bilhetes custam oito euros.

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, volta a abrir portas, depois de uma pausa de verão, para apresentar o espetáculo «Bate Fado», de Jonas&Lander, a ter lugar no dia 7 de setembro, às 19h00, integrando a programação das comemorações do Feriado Municipal e das Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz.

Este é um espetáculo híbrido entre a dança e o concerto de música com nove performers: quatro bailarinos, quatro músicos e um fadista (bailarino).

À semelhança da maioria das correntes musicais urbanas, tais como o Samba ou o Flamenco, também o Fado teve danças próprias. Em Lisboa, a dança que teve maior expressão foi o Fado Batido, uma dança baseada num sapateado energético e virtuoso.

Em «Bate Fado», Jonas&Lander propõem-se a reinterpretar e a recuperar o ato de se bater (sapatear) o Fado, onde a dança emana a qualidade de instrumento de percussão em diálogo com a voz e as guitarras.

Os bilhetes para este espetáculo custam oito euros (com 20 por cento de desconto para portadores de passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021/22, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda online (aqui) e nas bilheteiras dos CTT, da FNAC, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.