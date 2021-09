Lagoa: Auditório Carlos do Carmo recebe concerto da Al-Gharband

Concerto da Al-Gharband em Lagoa tem entrada é gratuita.

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe no próximo domingo, dia 3 de outubro, às 16h00, um concerto da banda algarvia Al-Gharband, com entrada gratuita mediante levantamento de um voucher na receção do espaço cultural.

Esta banda de Pop/Rock em português, formada em junho de 2018, realizou o seu primeiro concerto aberto ao público em fevereiro de 2019.

Atualmente tem efetuado covers, mas está a preparar o seu primeiro tema original. «A grande paixão dos músicos envolvidos é o amor pela música, contando com uma larga experiência profissional, juntando-se para fazer algo diferente e com ritmos que vão ao encontro dos desejos do público que os acarinha», explica a organização.

A Al-Gharband apresenta um concerto cheio de ritmo e alegria, interpretando temas na sua maioria conhecidos, que não deixam ninguém indiferente, de algumas bandas portuguesas como Xutos e Pontapés, Resistência, Delfins, João Pedro Pais, Quinta do Bill, entre outras. O grupo é composto por José Guerreiro (voz), Jorge Carrilho (bateria), Sandro Miguel (guitarra e voz), Pedro Piteira (baixo elétrico) e Svetlana Bakushina (piano e órgão).

Esta é uma iniciativa com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e transmissão em direto, via live streaming, nos canais sociais e digitais da Mais Algarve.