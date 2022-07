Fotojornalista João Porfírio expõe «75 dias na Ucrânia» na antiga Lota de Portimão. Inauguração está marcada para as 18h00 de 16 de julho.

A inauguração, na antiga lota de Portimão, da exposição de fotografias «75 dias na Ucrânia», o período em que o fotojornalista João Porfírio, natural de Portimão, esteve em território ucraniano numa reportagem para o jornal Observador, está marcada para as 18h00 de sábado, dia 16 de julho, data em que passam mais de 140 dias sobre a invasão russa.

Durante o tempo em que a mostra estiver aberta ao público haverá um som ambiente de música orquestral, interrompido regularmente pelo som das sirenes de eventual ataque aéreo, contando essa playlist com a curadoria do prestigiado maestro Martim Sousa Tavares, fundador da Orquestra Sem Fronteiras, também presente na inauguração com cinco dos seus músicos.

A exposição, que pode ser vista até 16 de outubro próximo entre as 17h00 e as 23h00, reúne alguns exemplos marcantes do trabalho que o fotojornalista de 27 anos desenvolveu em cidades como Kiev, Bucha, Irpin, Borodianka, Hostomel, Kharkiv, Mikolaiv, Odessa, Lviv e Zaporizhzhya, durante os quais procurou espelhar o mais possível a realidade vivida na Ucrânia após a invasão russa.

Com o objetivo de ser o mais possível fiel à realidade, o autor pensou numa série de instalações imersivas, a começar numa instalação que simula um bunker – local onde os ucranianos se refugiam para se protegerem dos bombardeamentos russos: nesse local, ladeado por sacos de areia empilhados em cima uns dos outros, estará uma televisão onde passam todos os vídeos captados pelo jornalista durante as suas reportagens.

Também no interior desse espaço poderão ser vistos vários objetos que João Porfírio trouxe do país, entre os quais uniformes de militares russos, objetos pessoais de soldados russos e ucranianos, material bélico destruído, insígnias, etc.

Em complemento, as janelas da antiga Lota ficarão tapadas com sacos de areia, à semelhança do que acontece com os principais edifícios ucranianos, como forma de proteção.

Quanto às fotografias, de diferentes formatos, contarão a história do que se viveu no país desde o início da invasão da Rússia e, através de uma ordem minuciosamente pensada, cada imagem fará sentido naquele exato local e daquele tamanho específico, para o que o autor vai contar com a curadoria de Mário Cruz, um dos mais importantes fotojornalistas nacionais e mundiais, vencedor de dois World Press Photo e fundador da Narrativa.

Todas as 26 fotografias serão acompanhadas por legendas em português, inglês e ucraniano possuindo cada imagem um código QR associado que, ao abrir, fará ligação direta às reportagens originais e permitirá o acesso gratuito à versão online do jornal «Observador» durante sete dias.

Jovem fotógrafo portimonense com carreira sólida

Depois de colaborar graciosamente com a imprensa regional algarvia durante a sua juventude, João Porfírio foi para a capital estudar jornalismo, tendo já passado pela Agência Lusa, semanário Sol e jornal i.

Realizou reportagens em diversos países, como Iraque, Estados Unidos da América, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Croácia, Sérvia, Turquia, Grécia, Hungria, Eslovénia e Marrocos, acompanhando a crise dos refugiados durante os anos de 2015 e 2016.

Em Portugal, cobre diariamente assuntos relacionados com política, sociedade e cultura, tendo sido convidado pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a participar no livro de comemoração do segundo ano de mandato.

Venceu o Prémio Estação Imagem em 2019 e em 2021 na categoria de Notícias, recebendo no ano de 2020 uma menção honrosa na mesma categoria.