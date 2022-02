João Gil mostra o seu «Lado B» em São Bartolomeu de Messines

Bilhetes já estão disponíveis.

A próxima sessão do Lado B, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, levará João Gil ao Auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, no dia 12 de março, sábado, às 21h30.

Compositor e guitarrista, João Gil é um dos nomes mais conhecidos da música portuguesa. Ao longo de mais de 40 anos de carreira, distingue-se como compositor de algumas das músicas que farão, para sempre, parte da memória coletiva nacional.

«Saudade», «125 Azul», «Loucos de Lisboa», «Postal dos Correios», entre tantas outras, são canções com a sua assinatura que se tornaram verdadeiros fenómenos de popularidade.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos através da bilheteira online BOL e nos locais habituais de venda, com um custo associado de 10 euros. Podem ainda ser adquiridos no próprio dia do espetáculo, no local, a partir das 20h00, caso haja disponibilidade de bilheteira.