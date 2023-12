Janela Aberta Teatro leva «Asas de Papel» até teatro de Sevilha

JAT – Janela Aberta Teatro prepara-se para levar à cena a sua criação «Asas de Papel», em Sevilha, este fim de semana.

«Asas de Papel», obra original do Colectivo JAT, estreada em 2020 no icónico teatro Lethes, espaçohistórico pertencente à Rede de Teatros e Cinetreatros Portugueses, voa até Sevilha depois de se ter estreado internacionalmente em dezembro de 2022 no mesmo palco Andaluz onde este sábado e domingo volta a aterrar, pelo segundo ano consecutivo.

Este espectáculo, criado e encenado pela dupla ibérica, Miguel Martins Pessoa eDiana Bernedo, directores artísticos da companhia, será apresentado este fim de semana, pela 15.ª e 16.ª vez, em duas atuações no Teatro Salvador Távora, em Sevilha.

Os responsáveis de programação deste espaço cultural, apostaram na reposição deste espectáculo após a dupla apresentação da peça há 1 ano, que teve uma magnifica apreciação critica por parte do público.

Segundo descreve Luis Alberto Sosa Berlanga, jornalista e critico de arte, na revista da área Atchung: ««Asas de Papel» es de las cosas más bonitas y compactas que he visto en esta temporada 2022-2023. Lo que me hace agradecer, enormemente, a los responsables del Teatro Távora por programar a esta joya que merece que sea representada por teatros de todo el mundo».

Esta é uma criação de teatro físico e mimo contemporâneo, sem texto, levada a palco por umelenco de 6actores, entre os quais uma criança e um actor surdo, que narram através da poética dos corpos e do gesto, numa simbiose coreográfica, uma história fictícia que é a realidade de muitas relações humanas efamiliares.

Estas duas actuações sucedem-se a três já realizadas nos dias 1, 2 e 3 de dezembro em centros culturais de Madrid, e fecham a digressão internacional do JAT em 2023, que levou três espetáculos originais da companhia e três elencos a representar em três continentes, três países, cinco cidades, sete palcos num total de oito actuações entre outubro e dezembro.

«Asas de Papel» encerra um trimestre dourado num palco de Sevilha, e inaugurará o ano de 2024, no dia 10de Janeiro, no Auditório Dulval Pestana no Centro Cultural de Lagos. Depois desta relevante consagração internacional, onde o JAT marcou presença em importantes eventos e palcos dedicados ao teatro; com a peça «BullDog» em cena no Gran Teatro de Cáceres, emEspanha, no âmbito da MAE Agecex – Muestra Ibérica de Artes Escénicas en Extremadura, e no Kecil Teater nocontexto do Festival Teater Jakarta, na Indonésia, em 2024 a companhia continuará a dar a conhecer amestria e a poética do teatro físico português além-fronteiras, já com várias datas marcadas em distintos países e continentes.

Esta digressão conta com o apoio do Município de Faro, da República Portuguesa – Cultura I DGArtes – Direção-Geral das Artes e da Direção Regional de Cultura do Algarve.